Які є недоліки та побічні ефекти після антидипресантів

Новини шоу бізнесу:Про це потрібно знати.

Антидепресанти — психотропні лікарські засоби, що застосовуються перш за все для терапії депресії, що впливають на рівень нейромедіаторів, зокрема серотоніну, норадреналіну і дофаміну. У депресивного хворого вони покращують настрій, зменшують або знімають тугу, млявість, апатію, тривогу, занепокоєння, дратівливість і емоційну напругу, підвищують психічну активність, нормалізують фазову структуру і тривалість сну, апетит.

Але не лише корисні властивості є у цих засобів. І ось декілька фактів, які говорять про негативну сторону антидепресантів.

Високі ціни

Антидепресанти досить дорогі — і хоча їх ціни різні, немає ніяких доказів того, що будь-який з їх типів більш ефективний, ніж інші. Всі види ліків однаково ефективні — тільки побічні ефекти розрізняються. Це означає, що, швидше за все, доведеться спробувати декілька типів антидепресантів, поки не знайдеться той, який підходить найкраще.

Антидепресанти можуть знизити лібідо

Ліки можуть допомогти запобігти «падіння» настрою, але одночасно їх «дії», можуть мати негативні наслідки для здорового лібідо. Клас ліків, званий селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну, має тенденцію до зниження лібідо. Це пов'язано з тим, що вони знижують рівень дофаміну, відповідального за рецептори задоволення.

Антидепресанти можуть впливати на чоловічу фертильність

На додаток до зменшеного лібідо, антидепресанти також можуть несприятливо впливати на якість сперми. Найчастіше це викликано селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну. У чоловіків, які приймають ліки протягом, щонайменше, 3-х місяців, може зменшитися кількість сперми та активність сперматозоїдів. Проте їх кількість найчастіше повертається на колишній рівень приблизно через місяць після припинення приймання ліків.

Антидепресанти можуть зробити кістки крихкими

Іншим негативним ефектом, який можуть чинити антидепресанти, є втрата кісткової маси. Дослідження показують, що літні чоловіки та жінки, які приймають ці ліки, мають підвищений ризик втрати кісткової маси та її щільності. Це явище спостерігалося на 60% частіше серед жінок, які використовують антидепресанти, ніж жінки, які не використовують ці ліки.

Антидепресант збільшує ризик інсульту

Використання болезаспокійливих засобів з антидепресантами може збільшити ризик розвитку інсульту. Це проблема, оскільки близько 65% людей з депресією також страждають від хронічного болю. Слід зазначити, що такий ризик вищий серед чоловіків, ніж серед жінок.

Потрібно багато часу, перш ніж почнуть працювати ліки

На відміну від інших ліків, ви не відчуєте, що антидепресанти надають позитивний вплив на ваше здоров'я протягом принаймні кількох тижнів після початку лікування. Це тому, що ліки повинні «накопичитись» в мозку, щоб вони могли поліпшити ваше самопочуття. В середньому потрібно, щонайменше, 8 тижнів, щоб почати відчувати деякі зміни.