Новини шоу бізнесу:Медики застерігають, що сонячна весняна погода - не найкращий аргумент для того, щоб збиратися компанією та вирушати на травневі активності на природі.

У Центрі громадського здоров'я попереджають, що захворіти на COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла і сонячна погода.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України у Facebook.

"Захворіти на нову коронавірусну інфекцію COVID-19 можна незалежно від того, наскільки тепла та сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом також спостерігається поширення захворювання. А це означає, що сонячна весняна погода - не найкращий аргумент для того, щоб збиратися компанією та вирушати на травневі активності на природі", - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що наразі немає імунітету, вакцин та ліків проти нової коронавірусної інфекції.

"Один із найбільш ефективних способів захиститися і запобігти поширенню інфекції - фізичне дистанціювання та щоденна гігієна. А саме безконтактне привітання, гігієна рук (їх миття протягом 20-40 секунд теплою водою із милом або оброблення дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%). Як визначити час? Достатньо перерахувати, до прикладу, міста, які ви хотіли б відвідати у майбутньому. Це займе не менше 20 секунд", - додали у ЦГЗ.

Крім того, рекомендується дотримуватися респіраторної гігієни і етикету кашлю (чхати та кашляти у згин ліктя або одноразову серветку, яку потім слід викинути у контейнер); у час пандемії категорично не можна спльовувати на вулицях (користуйтеся одноразовими паперовими хустками); зберігати дистанцію не менше півтора метри від інших людей у публічних місцях.

Разом з тим, необхідно пам'ятати про самоізоляцію у разі появи респіраторних симптомів: підвищена температура, кашель, нежить. Потрібно ізолюватися від тих, з ким проживаєте, настільки, наскільки це можливо (особливо, якщо серед вас є люди похилого віку).

Станом на 1 травня в Україні зареєстровано 10 тис. 861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.