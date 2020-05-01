На карантині світ стаждає розладом харчової поведінки

Новини шоу бізнесу:Також імунітет у цій категорії людей ослаблений.

Умови карантину змінили ритм життя і стосунки між людьми, породивши тим самим додатковий стрес. Французьке видання Le Figaro пише про збільшення числа розладів харчової поведінки (РПП) - анорексії і булімії - в світі.

Пов'язаний з карантином психологічний стрес здатний знову загострити анорексію або булімію. Тим більше, що темп життя на карантині дуже відрізняється від звичайного і його обмеження уповільнюють гіперактивність деяких пацієнтів.

У Франції в нинішніх умовах дзвінки на номер, що дозволяє прослухати інформацію про анорексію і булімію, збільшилися на 20-30%. У середньому, за півдня надходить від 4 до 5 дзвінків. Щоб пристосуватися до обставин, робота гарячих ліній була продовжена на три години.

"Багато сімей запаслися провізією, і буліміку доводиться справлятися зі своїм розладом при наявності такого запасу. До цього слід додати втрату соціальних зв'язків, зруйнованих карантином, а звідси і відчуття самотності. Більшість пацієнтів з РПП вже і так знаходяться в соціальній ізоляції", - пояснює Корін Бланше, практикуючий лікар в лікарні Maisonde Solenne-Cochin-APHP.

Лікарі відзначають, що люди, які страждають від РПП, відносяться до групи ризику, тому що їх імунітет порушений.

"Проблема карантину полягає в тому, що ви не можете уявити майбутнє", - пояснила 19-річна студентка-медик Емелін, додавши, що гнітюче відчуття тривоги люди намагаються заглушити їжею.

Як відомо, від булімії страждала покійна британська принцеса Діана.