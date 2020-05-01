Доктор Комаровський розповів, наскільки безпечно в цьому році їздити на море

Новини шоу бізнесу:Комаровський поділився з українцями планами на літо.

Відомий український лікар - педіатр Євген Комаровський розповів, чи варто в цьому році планувати відпочинок на морі.

Цій темі доктор присвятив частину ефіру в YouTube.

На думку Комаровського, він не сумнівається в тому, що вже в липні-серпні на море можна буде їхати. Причому він сам планує подорожувати в серпні "дуже серйозно".

Також Коморовський нагадав, що чиновники не мають права заборонити українцям поїздки, зокрема, - до моря. Однак не варто нехтувати їхніми рекомендаціями. А ось з боку епідеміології та медицини, за словами Комаровського, на морі для імунітету поїхати варто, навіть попри пандемію.

"Ви самі бачите, що ситуація не дуже прогнозована, але в будь-якому випадку крім тих рішень чи думок медичного плану ще є і політичні аспекти. З точки зору питань епідеміологічних, то я не сумніваюся, що у липні-серпні на море можна буде їхати. Я принаймні планую подорожувати в серпні дуже серйозно", — сказав він.

Комаровський зазначив, що остаточно все буде залежати від політиків, які будуть ухвалювати рішення.Комаровський назвав умови, коли людина може бути в тісному контакті з інфікованим коронавірусом і при цьому залишитися здоровим.

Нагадаємо, в Українській асоціації туристичних агентств впевнені в тому, що цього літа наші готелі будуть заповнені на 100%. Втім, попри пандемію, конкуренцію відпочинку по-українськи можуть скласти чотири держави.