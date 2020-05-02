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Які проблеми стоять за залежністю від телефону

Які проблеми стоять за залежністю від телефону
02:57 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

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Не можете відірватися від свого смартфону? Ви починаєте нервувати, якщо вийшли без нього на вулицю? Вам складно придумати, чим скоротати час без цього гаджету? Якщо на всі питання ви дали ствердну відповідь, то з великою ймовірністю ви залежні від телефону. В наші дні це досить поширена проблема, оскільки ми використовуємо смартфон як засіб зв'язку, для розваг і роботи. Але всього хорошого повинно бути потроху, у тому числі і у використанні телефону. Сьогодні розберемо різні проблеми зі здоров'ям, які можуть виникати у тих людей, хто буквально приклеєний до свого гаджета.

Тендиніт

Якщо використовувати смартфон по кілька годин на день, у людини може виникнути тендиніт. Це стан, при якому тканина, яка з'єднує м'яз з кісткою запалюється. З цієї причини люди, які весь день не випускають телефон з рук, стикаються з болем в зап'ясті і ліктях. Це може призвести до запалення суглобів і спровокувати сильний біль.

Номофобія

Вам знайоме відчуття паніки, коли ви опускаєте руку в кишеню або сумку, в пошуку телефону, але не знаходите його там? Цей стан називають номофобією або страхом залишитися без телефону. У людей з цією проблемою почуття неспокою і тривоги виникає вже через 10 хвилин без смартфона.

Порушення сну

Якщо ви користуєтеся телефоном прямо перед сном, то ви ризикуєте зіткнутися з безсонням. Світло, що випромінюється екраном мобільного, перешкоджає виробленню гормонів сну. З цієї причини людина не може легко і швидко заснути, своєю чергою, це призводить до порушення загального циклу сну. Експерти рекомендують не користуватися гаджетами мінімум за 30-40 хвилин до сну.

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Збільшення ваги

Люди, які навіть під час їжі користуються телефоном, можуть набрати зайві кілограми. Як правило, сучасні гаджети відволікають нас від того, що ми робимо, тому є ризик переїдання.

Зниження концентрації уваги

Чи знаєте ви, що в середньому людина може концентруватися на одній речі всього 8 секунд. Смартфон, який є відволікаючим чинником, ще більше зменшує цей показник. З цієї причини надмірне використання мобільних телефонів скорочує об'єм уваги.

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Смартфон, Организм, Телефон, Залежність.
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