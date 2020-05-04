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Понеділок, 04.05.2020
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В Україні за добу зменшилась кількість нових заражень на Covid-19

В Україні за добу зменшилась кількість нових заражень на Covid-19
09:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Загалом в Україні на сьогоднішній день 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19.

В Україні зафіксовано 12331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 4 травня в Україні 12331 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 303 летальні, 1619 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 418 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 436 випадків;

Волинська область — 340 випадків;

Дніпропетровська область — 460 випадків; 

Донецька область — 81 випадок;

Житомирська область — 430 випадків;

Закарпатська область — 531 випадок;

Запорізька область — 285 випадків;

Івано-Франківська область — 984 випадки;

Кіровоградська область — 401 випадок;

м. Київ — 1535 випадків;

Київська область — 853 випадки;

Львівська область — 506 випадків; 

Луганська область — 37 випадків;

Миколаївська область — 161 випадок;

Одеська область — 427 випадків;

Полтавська область — 227 випадків;

Рівненська область — 750 випадків;

Сумська область — 112 випадків;

Тернопільська область — 896 випадків;

Харківська область — 361 випадок;

Херсонська область — 139 випадків;

Хмельницька область — 116 випадків;

Чернівецька область — 1887 випадків;

Черкаська область — 312 випадків;

Чернігівська область — 64 випадки.

НАТО вже готується до другої хвилі коронавірусу цієї осені

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 4 травня 2020 року до Центру надійшло 546 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 32270 повідомлень про підозру на COVID-19.

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Пандемия, Україна, Коронавірус, Covid-19.
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