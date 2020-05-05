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Які існують шкідливі звички на карантині, що псують здоров'я

Які існують шкідливі звички на карантині, що псують здоров'я
01:17 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Unsplash

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Найбільш шкідливими звичками у людей під час самоізоляції на тлі пандемії коронавіруса є переїдання, вживання спиртного і малорухливий спосіб життя, повідомили дієтологи і імунологи.

Найбільша помилка, якої припускаються люди на карантині - це нічні переїдання. Під впливом негативних повідомлень про пандемію вони, найчастіше, "заїдають" проблеми, вживаючи багато фастфуду, газованих напоїв. Таким чином, ті, у кого є приховані хронічні захворювання, відкривають дорогу для їх більш яскравого прояву.

"Такий спосіб життя - це шлях до ожиріння, появи цукрового діабету, виникнення захворювань серця. Погіршується гормональний фон, збільшується ризик розвитку атеросклерозу, деменції", - попередила дієтолог Олександра Кириленко, відзначаючи також згубний вплив алкоголю.

Імунолог Анатолій Устющєв зазначив, що третьою, не менш згубною звичкою є довге сидіння за комп'ютером. "Як завжди буває, людина відпрацьовує зміну, і їй, по ідеї, не погано б пройтися по квартирі, зробити якусь розминку, розім'яти тіло. А що робить більшість? Вони продовжують сидіти і переключаються на перегляд всяких фільмів, ігор та інших розважальних програм", - зауважив лікар.

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За його словами, малорухливий спосіб життя збільшує ризики інфарктів, інсультів і онкологічних хвороб. "Скільки б вам не було років, п'ять разів на тиждень ви повинні потіти від фізичного навантаження: зарядка, присідання, комплексні вправи, кардіонавантаження", - підсумував фахівець.

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Карантин, Изоляция, Пандемия, Шкідливі звички, Вдома.
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