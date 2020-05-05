В світі від Covid-19 померло понад 250 тисяч людей

Новини шоу бізнесу:Водночас одужали від недуги більш ніж 1,16 мільйона пацієнтів.

Станом на ранок 5 травня кількість померлих від коронавірусної хвороби COVID-19 у світі перевищила 250 тисяч людей.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Зокрема, наразі зафіксовано 251 510 смертей від нового коронавірусу.

Кількість випадків зараження коронавірусною інфекцією зросла до 3 581 469 осіб. Вилікувалися від недуги 1 162 538 пацієнтів.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (1 180 288 випадків), Іспанія (218 011) та Італія (211 938).

Найбільше смертей від коронавірусної хвороби COVID-19 зареєстровано в Італії (29 079 померлих), Великій Британії (28 734) та Іспанії (25 428).

Як повідомляв УНІАН, за даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, Болгарія, Велика Британія, Польща, Румунія та Швеція все ще не пройшли пік заражень коронавірусом.