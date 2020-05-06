Чи справді вино допомагає бути струнким

Новини шоу бізнесу:Фахівці провели дослідження яке тривало 13 років.

Задавшись питанням, чи допомагає вечірній келих вина худнути, наукові фахівці Гарвардської медичної школи провели дослідження. Вчені отримали ствердну відповідь.

Дані, отримані гарвардськими дослідниками, свідчать, що жінки, які регулярно випивають бокал вина, на 70 відсотків менш схильні до набору зайвої ваги. Вчені вели спостереження за групою здорових жінок протягом 13 років.

Автори проєкту констатують, що червоне вино є джерелом ресвератролу — речовини, яка перетворює білі жирові клітини в коричневі або бурі. Жир цього типу також називають "хорошим", він допомагає худнути.

Бурий жировий прошарок сприяє активним процесам енергообміну, при цьому він не збільшується до обсягів білого жиру. Коричневий відтінок клітини даного типу жиру набувають через мітохондрії, які містять велику кількість заліза. Цей мінерал необхідний для термогенезу — процесу, відповідального за підтримання температурного режиму тіла. Бурий жир має властивість активувати метаболізм, стабілізувати рівень глюкози в крові. У струнких людей його вміст в організмі набагато вищий, ніж у повних.

Таким чином, згідно з дослідженням, келих вина може діяти як регулятор апетиту, запобігає його посилення, дозволяє почуватися більш насиченим і не вжити з їжею зайві калорії пізно ввечері.

Також вино володіє іншими перевагами, які можуть допомогти схуднути, відзначають вчені. Так, воно покращує кровотік, завдяки чому в клітини, транспортується більше поживних речовин. Це стимулює метаболічні механізми, прискорює нарощування м'язової маси та виведення жиру з тіла.

Разом з тим вчені попереджають: щоб вечірній келих вина дійсно допомагав схуднути, важливо дотримуватися певних умов.

"Пиття вина необхідно звести максимум до однієї склянки, одночасно дотримуючись здорового, збалансованого раціону. Будьте обережні: надмірне споживання вина може порушити гормональний баланс, в результаті чого ви почнете набирати вагу", — розповіли лікарі.

Вони додали, що, крім червоного вина ресвератрол також містять червоний виноград, чорниця, полуниця.