Скачать
Середа, 06.05.2020
На Буковині від коронавірусу померли четверо медиків
На Буковині від коронавірусу померли четверо медиків
Таран: У ЗСУ ситуація із захворюванням на COVID-19 покращилася
Таран: У ЗСУ ситуація із захворюванням на COVID-19 покращилася
Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"
Тайсон назвав Джошуа "плюшевою дитиною"
На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19
На Вінниччині - вже понад 450 інфікованих Covid-19

Чи справді вино допомагає бути струнким

Чи справді вино допомагає бути струнким
05:44 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Unsplash

Новини шоу бізнесу:Фахівці провели дослідження яке тривало 13 років.

Задавшись питанням, чи допомагає вечірній келих вина худнути, наукові фахівці Гарвардської медичної школи провели дослідження. Вчені отримали ствердну відповідь.

Дані, отримані гарвардськими дослідниками, свідчать, що жінки, які регулярно випивають бокал вина, на 70 відсотків менш схильні до набору зайвої ваги. Вчені вели спостереження за групою здорових жінок протягом 13 років.

Автори проєкту констатують, що червоне вино є джерелом ресвератролу — речовини, яка перетворює білі жирові клітини в коричневі або бурі. Жир цього типу також називають "хорошим", він допомагає худнути.

Бурий жировий прошарок сприяє активним процесам енергообміну, при цьому він не збільшується до обсягів білого жиру. Коричневий відтінок клітини даного типу жиру набувають через мітохондрії, які містять велику кількість заліза. Цей мінерал необхідний для термогенезу — процесу, відповідального за підтримання температурного режиму тіла. Бурий жир має властивість активувати метаболізм, стабілізувати рівень глюкози в крові. У струнких людей його вміст в організмі набагато вищий, ніж у повних.

Таким чином, згідно з дослідженням, келих вина може діяти як регулятор апетиту, запобігає його посилення, дозволяє почуватися більш насиченим і не вжити з їжею зайві калорії пізно ввечері.

Також вино володіє іншими перевагами, які можуть допомогти схуднути, відзначають вчені. Так, воно покращує кровотік, завдяки чому в клітини, транспортується більше поживних речовин. Це стимулює метаболічні механізми, прискорює нарощування м'язової маси та виведення жиру з тіла.

Названо сім причин, через які варто займатися сексом вранці

Разом з тим вчені попереджають: щоб вечірній келих вина дійсно допомагав схуднути, важливо дотримуватися певних умов.

"Пиття вина необхідно звести максимум до однієї склянки, одночасно дотримуючись здорового, збалансованого раціону. Будьте обережні: надмірне споживання вина може порушити гормональний баланс, в результаті чого ви почнете набирати вагу", — розповіли лікарі.

Вони додали, що, крім червоного вина ресвератрол також містять червоний виноград, чорниця, полуниця.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Вино, Фигура, Организм, Tilo, Схуднення, Червоне вино.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Додаток "Дія" встановили вже понад три мільйони українців
02 Держбюджет України пішов у мінус майже на 24 мільярди гривень
03 Коронавірус міг потрапити до Швеції ще в листопаді минулого року
04 Баварія може орендувати Перішича ще на рік
05 Бойовики шість разів порушили режим тиші
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Українські аграрії завершили посів ранніх ярих культур
Українські аграрії завершили посів ранніх ярих культур
Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту
Чернишов у Вінниці проінспектував об’єкти, які будуються в межах проєкту
Бойовики шість разів порушили режим тиші
Бойовики шість разів порушили режим тиші
Кременчуцьку лікарню закривають до стабілізації ситуації з коронавірусом
Кременчуцьку лікарню закривають до стабілізації ситуації з коронавірусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся