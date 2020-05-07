Скачать
Четвер, 07.05.2020
Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня
Поліція контролюватиме всі акції на 9 травня
В Індії масштабний витік газу: на вулицях лежать мертві діти
В Індії масштабний витік газу: на вулицях лежать мертві діти
Затверджено дату поновлення футбольного чемпіонату Німеччини
Затверджено дату поновлення футбольного чемпіонату Німеччини
МОЗ робить все можливе для поліпшення умов закупівлі ліків - Степанов
МОЗ робить все можливе для поліпшення умов закупівлі ліків - Степанов

Названо причини, що призводять до інсульту

Названо причини, що призводять до інсульту
14:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Споживання солодких безалкогольних напоїв – одна з недооцінених можливих причин інсульту.

В повсякденному житті людей поширені фактори, що призводять до інсульту, але при цьому залишаються без належної уваги, попереджають лікарі. Вони назвали кілька причин, які багато хто недооцінює.

Перша у списку таких причин понаднормова робота. Робочі навантаження можуть не тільки забирати весь вільний час, але і псувати здоров'я. Згідно з дослідженням, люди, які працюють більше 55 годин на тиждень, мають на 33% вищий ризик інсульту, ніж працюючі 40 годин.

Наступним йде шум. Чим вищі середні показники шуму середовища проживання людини, тим вища ймовірність отримати інсульт, брак тиші провокує підвищення рівня запалення в артеріях. Дослідниками з Данії було встановлено, що ризик мозкового удару у віці від 65 років особливо тісно пов'язаний з рівнем шуму в районі проживання людини. Починаючи з 60 децибел, збільшення звукового фону на кожні 10 децибел підвищує ризик інсульту на 27%.

Споживання солодких безалкогольних напоїв – ще одна недооцінена можлива причина інсульту. Більш помітна його залежність від таких напоїв виражена у жінок: для них вживання всього двох баночок дієтичних газованих напоїв на день збільшує ймовірність інсульту на 30%.

Серед причин також виявилося коливання ваги. Різке схуднення або дуже швидка надбавка ваги робить ризик інсульту на 41% вищим порівняно зі стабільною вагою, це показало вивчення проблеми фахівцями Південної Кореї. За їхніми словами, коливання ваги викликають специфічні гормональні зміни, що завдають негативної дії на стан судин.

Користь базиліка і секрети його використання

Також серед причин лікарі назвали грип. Американськими медиками були обстежені пацієнти, госпіталізовані з симптомами грипу. Вони виявили, що в середньому протягом наступних 15 днів після госпіталізації ризик інсульту у них був на 40% вищим, ніж у здорових людей.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Инсульт, Хвороби, причини, Молодь, Розвиток, Літні люди, Наслідки, Провокують.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мер Житомира проситиме МОЗ звільнити керівництво обласного лабцентру
02 Медведчук поширює в Україні російські фейки про Covid-19
03 МОЗ: в Україні зафіксовано 13691 випадок коронавірусної хвороби
04 Європа переграла США в четвертому турі Онлайн Кубка з шахів
05 94-річного екс-президента Франції звинуватили в сексуальних домаганнях
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків
Кличко: у столиці вже запрацювали 10 продовольчих ринків
Дуейн Джонсон та Емілі Блант зіграють в екранізації коміксу Ball And Chain
Дуейн Джонсон та Емілі Блант зіграють в екранізації коміксу Ball And Chain
У Росії за добу захворіло на COVID-19 ще 11 231 людина
У Росії за добу захворіло на COVID-19 ще 11 231 людина
У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі
У Подільську кількість хворих на COVID-19 утричі більша, ніж в Одесі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся