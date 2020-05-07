Названо причини, що призводять до інсульту

Новини шоу бізнесу:Споживання солодких безалкогольних напоїв – одна з недооцінених можливих причин інсульту.

В повсякденному житті людей поширені фактори, що призводять до інсульту, але при цьому залишаються без належної уваги, попереджають лікарі. Вони назвали кілька причин, які багато хто недооцінює.

Перша у списку таких причин понаднормова робота. Робочі навантаження можуть не тільки забирати весь вільний час, але і псувати здоров'я. Згідно з дослідженням, люди, які працюють більше 55 годин на тиждень, мають на 33% вищий ризик інсульту, ніж працюючі 40 годин.

Наступним йде шум. Чим вищі середні показники шуму середовища проживання людини, тим вища ймовірність отримати інсульт, брак тиші провокує підвищення рівня запалення в артеріях. Дослідниками з Данії було встановлено, що ризик мозкового удару у віці від 65 років особливо тісно пов'язаний з рівнем шуму в районі проживання людини. Починаючи з 60 децибел, збільшення звукового фону на кожні 10 децибел підвищує ризик інсульту на 27%.

Споживання солодких безалкогольних напоїв – ще одна недооцінена можлива причина інсульту. Більш помітна його залежність від таких напоїв виражена у жінок: для них вживання всього двох баночок дієтичних газованих напоїв на день збільшує ймовірність інсульту на 30%.

Серед причин також виявилося коливання ваги. Різке схуднення або дуже швидка надбавка ваги робить ризик інсульту на 41% вищим порівняно зі стабільною вагою, це показало вивчення проблеми фахівцями Південної Кореї. За їхніми словами, коливання ваги викликають специфічні гормональні зміни, що завдають негативної дії на стан судин.

Також серед причин лікарі назвали грип. Американськими медиками були обстежені пацієнти, госпіталізовані з симптомами грипу. Вони виявили, що в середньому протягом наступних 15 днів після госпіталізації ризик інсульту у них був на 40% вищим, ніж у здорових людей.