МОЗ робить все можливе для поліпшення умов закупівлі ліків - Степанов

Новини шоу бізнесу:Міністерство охорони здоров'я України веде переговори з міжнародними організаціями щодо поліпшення умов із закупівлі лікарських засобів за рахунок держбюджету, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністерство охорони здоров'я України веде переговори з міжнародними організаціями щодо поліпшення умов із закупівлі лікарських засобів за рахунок держбюджету, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Ми вже ведемо відповідні переговори з нашими міжнародними партнерами щодо поліпшення для України умов постачання лікарських засобів. Ми вважаємо, що може бути скорочено терміни постачання цих лікарських засобів, ми можемо поставити не всі ліки за передоплатою", - сказав він на брифінгу в четвер.

Степанов наголосив, що "є відповідний прогрес у переговорах із міжнародними організаціями".

Він також повідомив, що Міністерство охорони здоров'я відновило засідання робочої групи, яка формує номенклатуру закупівель.

"З незрозумілих для мене причин 2,5 місяця до мого приходу на посаду взагалі не відбувалися засідання постійної робочої групи, яка визначає перелік лікарських засобів, які потрібно закуповувати, півроку не проводилося спілкування із закупівельниками. Мені не зрозуміло, чому так відбувалося. Але наразі ситуацію виправлено, засідання робгруп проводяться", - сказав він.