Правила, які допоможуть вам дожити до 70 років

Новини шоу бізнесу:Про "не пити" і "не курити" знають усі. І все одно більшість населення п'є і курить. А які ще правила ми порушуємо — свідомо чи ні, нарікаючи потім на втрачене.

Міжнародна група вчених нещодавно проаналізувала 12 великих досліджень тривалості життя, які загалом містили спостереження за 112 тис пацієнтів у декількох країнах.

Аналіз показав, що прожити в середньому близько 70 років без раку, діабету і розвитку захворювань серцево-судинної системи можуть переважно люди, спосіб життя яких відповідає кільком критеріям. Це — індекс маси тіла (тобто боротьба із зайвою вагою), помірне вживання спиртного (або повне його виключення), жодного паління і хоча б мінімальна фізична активність.

Результати дослідження опубліковані в авторитетному медичному виданні JAMA Internal Medicine.

На думку Сольї Найберг, провідної авторки дослідження, найздоровішою комбінацією, що обіцяє довголіття, виявилася наступна. Людина має стежити за своєю вагою, а також поєднувати, як мінімум, два з трьох чинників — фізична активність, відмова від куріння й помірне споживання алкоголю.

Йдеться саме про сукупність цих факторів, наголошують автори роботи, оскільки дані не вказують на те, що один із них без дотримання інших може спричинити суттєвий вплив на стан здоров’я й тривалість життя.

Так, велике дослідження канадських учених із університету Торонто, наприклад, показало, що сама по собі зайва вага за умови відсутності інших «обтяжуючих» чинників, наприклад, метаболічних порушень та інших шкідливих звичок, не може вплинути на тривалість життя.

Результати цього дослідження опублікували в медичному журналі Clinical Obesity.

Відомий американський терапевт, президент університету штату Оклахома, Девід Шуманн вважає, що всі подібні дослідження вказують на те, що головний секрет довголіття —профілактика.

Простіше вести такий спосіб життя, щоб знизити шанси на появу хвороби, ніж потім боротися з нею.

"Заголом все вельми просто, і ви напевно вже не раз чули ці поради, — наголошує Шуманн. — Але саме через те, що їх так часто повторюють, більшість перестає звертати на них увагу». Серед них — і червоне вино, і регулярні прогулянки і, звісно ж, секс.