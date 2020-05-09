Чим корисний кизил: протипоказання і корисні властивості

Новини шоу бізнесу:Кизил – це невелике дерево або чагарник з яскраво-червоними плодами.

Лікування кизилом

Кизил росте в південних регіонах, в степу або передгір'ях, і дозріває з другої половини серпня по жовтень. Це залежить від конкретного сорту рослини. Ягоди кизилу дуже красиві, яскраві, багряно-червоні, з досить великою довгастої кісточкою.

Однак кизил привабливий не тільки своїми смаковими якостями, він допомагає вилікуватися від самих різних недуг. Свіжі та сушені ягоди і кизилове варення можна приймати від діареї (завдяки вмісту в ньому речовин — танідів— кизил володіє терпкими властивостями), діабету (знижує процент цукру в крові), відсутності апетиту, при низькій ферментної активності підшлункової залози, авітамінозі, недокрів'ї, подагрі, гіпертонії і варикозному розширенні вен. Ну а завдяки високому вмісту в кизилі вітаміну С желе і сік з нього включають в раціон космонавтів.

Однак найголовніша властивість кизилу в тому, що він має здатність продовжувати життя. Шайтанова ягода здобула таку славу ще й тому, що на Сході вважають: чай або компот з неї підвищують потенцію, тому їх п'ють безпосередньо перед приємним процесом.

У 100 г кизилу міститься близько 44 калорій. Його м'якоть насичена біологічно активними речовинами, необхідними для нормального функціонування організму, такими як калій, натрій, кальцій, фосфор, магній і залізо. Дуже часто кизил використовується в профілактичних і терапевтичних цілях. А для приготування лікувальних настоїв в хід йдуть всі частини цілющої рослини – ягоди, листя, кора і навіть коріння.

Кизил не можна вживати при гастриті.

Як і будь-який інший продукт, кизил має протипоказання. До них відносяться:

Варення з кизилу з кісточкою – не просто смачний, ароматний і насичений десерт на зиму. Кизилове варення – ще й прекрасний засіб при застуді, підвищеній температурі, кашлі, болю в горлі та інших неприємностях, які приходять разом з похолоданнями і вірусами.

Готують таке як варення з кісточками, так і без. І хоча варення з кизилу без кісточок виходить більш ніжним, кісточки надають цьому десерту певну пікантність і приємний аромат.