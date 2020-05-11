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Як мінімізувати ризик зараження коронавірусом в перукарнях

Як мінімізувати ризик зараження коронавірусом в перукарнях
10:42 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Лікар попередив, що при відвідуванні перукарні краще надягати респіратор.

В Україні відсьогодні, 11 травня, відкриють перукарні та салони краси, проте можливість зараження в них COVID-19 залишається все ще високою.

Про це «Обозревателю» розповів колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

"Набагато більша ймовірність заразитися – якщо піти в перукарню. Там майстер досить довго контактує з людиною, схиляється над нею, його голова поруч з головою клієнта і так далі. Ті повсякденні маски, які ми носимо, практично не захищають нас від вірусу. Вони призначені для того щоб захистити оточуючих від того, що людина видихає. Велика частина цих крапель залишиться на масці всередині, хоча, кажуть, вірус може літати в повітрі довго – від 30 хвилин до години", – пояснив він.

Лікар попередив, що при відвідуванні перукарні краще надягати респіратор.

"Оскільки перукарні та салони краси не дуже великі, вентиляція там не дуже гарна, то ймовірність зараження там досить велика. Але треба сподіватися на те, що самі майстри будуть відповідально до цього ставитися, і при найменших проявах захворювання не виходити на роботу", – додав Бережнов.

Він пояснив, щоб уникнути зараження потрібно в приміщеннях хоча б раз на годину необхідно проводити наскрізне провітрювання, протирати всі поверхні розчинами, які знищують вірус.

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"Кварцування не можна проводити, коли там знаходяться люди. Найкраще включити його на ніч. Нехай працює до ранку, тоді воно вб'є щонайменше те, на що потраплять промені. Якщо дотримуватися всіх правил, ризик можна звести до мінімуму", – підсумував Бережнов.

Нагадаємо, відсьогодні в Україні послаблено карантин. Зокрема, дозволено працювати перукарням і салонам краси.

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Безпека, Попередження, Лікар, Зараження, Ризик, Мінізація, Перукарня.
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