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Інфекціоніст розповіла, як правильно виходити з карантину

Інфекціоніст розповіла, як правильно виходити з карантину
16:08 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:З 11 травня в Україні послаблюють карантин, почнуть працювати літні майданчики в кафе і ресторанах.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що найбільші ризики після виходу з карантину пов'язані з перебуванням в багатолюдних приміщеннях, тому краще виходити на роботу групами. Про це вона сказала в інтерв'ю онлайн-журналу Vogue UA.

"Основні ризики після того, як ми почнемо виходити з карантину, пов'язані, передусым, з перебуванням в приміщеннях, де багато людей. Одягайте маску обов'язково - це перше правило. Продовжуйте дезінфікувати руки", - сказала Ольга Голубовська.

За її словами, соціальне дистанціювання і звичка все дезінфікувати повинні залишитися з нами надовго.

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"Що стосується роботи в оупен-спейсах, популярних сьогодні, то тут діє одне правило: чим менше людей перебуває з вами в офісі, тим менше ймовірність захворіти. Якщо у вас є можливість виходити на роботу групами - сьогодні п'ять осіб, завтра інші п'ять, а решта працюють віддалено - то це буде найправильнішим варіантом", - додала інфекціоніст.

Вона також пояснила, що якщо людина сидить за столиком на вулиці і навколо неї немає людей ближче, ніж на півтора метра - він може сидіти без маски.

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Карантин, Инфекция, Вихід з карантину, Інфекціоніст.
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