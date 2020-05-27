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Лікар пояснила, чим не можна снідати

Лікар пояснила, чим не можна снідати
13:20 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Лікар рекомендує складати сніданки так, щоб вони містили білок, жир і складні вуглеводи у вигляді клітковини.

Гастроентеролог і дієтолог Ірина Потянова назвала найнебезпечніший вид сніданку: це ранкові прийоми їжі, що містять переважно вуглеводи.

Приклад таких сніданків - "м’які" нецільнозернові каші (вівсянка швидкого приготування, манна), випічка, солодощі, білий хліб, пише Ukrhealth.

Лікар заявила, що звичка снідати подібним чином сприяє різкому зростанню рівня глюкози в крові. Відповідною реакцією організму стає посилене вироблення підшлунковою залозою гормону інсуліну, що призводить до значного скорочення концентрації глюкози та викликає небезпечні стани.

"З’являється відчуття голоду, слабкості, оскільки мозку не вистачає цукру. Далі починаються гойдалки: ви вгамовуєте голод, рівні глюкози та інсуліну знову піднімаються. Якщо такий цикл повторюється протягом дня знову і знову, це призводить до розвитку вуглеводної залежності", – попереджає лікар-гастроентеролог.

Такі коливання стають величезним навантаженням на підшлункову залозу, запускають механізми набору ваги, бо інсулін переводить надлишки глюкози в жирові відкладення. Також це може викликати розвиток цукрового діабету другого типу, зауважила медик.

Потянова рекомендує складати сніданки так, щоб вони містили білок, жир і складні вуглеводи у вигляді клітковини. Якщо після прийому їжі починає хилити в сон – це ознака занадто великої кількості з’їдених вуглеводів, підказала фахівець.

Раніше експерти розповіли, що не можна їсти на сніданок. Серед заборон — і кава.

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Здоровья, Дієтолог, Лікар, Користь, Сніданки, Пояснила.
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