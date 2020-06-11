МОЗ спростували вплив тепла на коронавірус

У відомстві впевнені, що зростання кількості хворих не може корелюватися з сезонністю. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Підвищення температури повітря і настання спеки не відіграють вирішальну роль у стримуванні поширення коронавірусу, як це очікувалося раніше.

"Насправді, говорити про те, що зміни погоди чи сезонність впливає на коронавірус, дуже складно. Бо сам коронавірус є дуже незвичайний, не дуже вивчений, мало прогнозований. Тому, швидше всього, зростання кількості захворюваних не може корелюватися з сезонністю", - пояснила Микичак.

Загалом в Україні виявили 29 070 випадок коронавірусу. Від початку пандемії померли 854 людини. За останню добу зафіксували 689 нових випадків. Кількість одужалих сягнула вже 13 141.