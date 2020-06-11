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МОЗ спростували вплив тепла на коронавірус

МОЗ спростували вплив тепла на коронавірус
21:47 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Unsplash
У відомстві впевнені, що зростання кількості хворих не може корелюватися з сезонністю. Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак.

Підвищення температури повітря і настання спеки не відіграють вирішальну роль у стримуванні поширення коронавірусу, як це очікувалося раніше. 

"Насправді, говорити про те, що зміни погоди чи сезонність впливає на коронавірус, дуже складно. Бо сам коронавірус є дуже незвичайний, не дуже вивчений, мало прогнозований. Тому, швидше всього, зростання кількості захворюваних не може корелюватися з сезонністю", - пояснила Микичак. 

Поради експертів, щодо вдягання маски у спеку

Загалом в Україні виявили 29 070 випадок коронавірусу. Від початку пандемії померли 854 людини. За останню добу зафіксували 689 нових випадків. Кількість одужалих сягнула вже 13 141. 

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МОЗ, Коронавірус, Спека.
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