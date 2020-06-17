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Вчені пояснили зв’язок між депресією та інфарктом

Вчені пояснили зв’язок між депресією та інфарктом
11:20 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com
Дослідження під керівництвом канадського професора Скотта Ліра надає нові докази зв’язку між симптомами депресії і підвищеним ризиком серцевих захворювань.

Глобальне дослідження охопило 145 862 учасників середнього віку з 21 країни і виявило 20-відсоткове збільшення серцево-судинних подій і смертності у людей з чотирма або більше симптомами депресії.

Ризик був в два рази вище в міських районах, де до 2050 року буде жити велика частина населення планети, і більш ніж в два рази вище для чоловіків.

Лір говорить, що результати є своєчасними, оскільки експерти очікують збільшення числа людей, що мають справу з проблемами психічного здоров’я в результаті пандемії COVID-19.

Дані свідчать про те, що симптоми депресії так само важливо розглядати при профілактиці серцево-судинних захворювань і ранньої смерті, як і традиційні фактори ризику, такі як куріння, високий кров’яний тиск і високий рівень холестерину.

Результати дослідження надають достовірність існуючої політики Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) по інтеграції лікування і профілактики психічних розладів в первинну допомогу.

Вчені з Китаю з’ясували, що люди похилого віку, які регулярно з 60 років п’ють чай, мають більш низький рівень розвитку депресії.

Вчені з Національного університету Сінгапуру (NUS) і Університету в Шанхаї виявили статистично значимий зв’язок між регулярним вживанням чаю і більш низьким рівнем депресії у літніх людей. При цьому, хоча робота показує сильний зв’язок, зарано стверджувати, що саме споживання чаю саме по собі зменшує симптоми депресії.

Автори дослідження, Фен Цюші і Шен Ке, вивчили понад 13 тисяч осіб, які брали участь в експерименті з 2005 до 2014 року. У дослідженні вони враховували не тільки вік, а й стать, місце проживання, сімейний стан і освіту кожного.

Медики не радять пити у спеку чай, каву та алкоголь

Після того, як дослідники класифікували кожну людину по одному з чотирьох типів чаювання, в залежності від того, як часто вони пили напій, вони дійшли висновку: «Тільки люди, які постійно і щодня пили чай майже кожен день з 60 років, можуть значно поліпшити своє психічне здоров’я». Дані також свідчать про те, що користь від вживання чаю найбільш значна для чоловіків у віці від 65 до 79 років.

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Все по темі:

Инфаркт, Депресия, Вчені, Взаємозв'зок.

Автор:

Телеграф
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