Спека не уповільнить поширення COVID-19

Спекотна погода не уповільнює темпи поширення коронавірусу COVID-19, всупереч поширеній думці. Про це розповів академік НАНУ, директор інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко в ефірі каналу "Україна 24".

"Як правило, такі віруси з'являються в країнах, де дуже теплий клімат. Наприклад, з Мексики пішов свинячий грип, Ебола пішла з Африки, коронавірус з'явився в Китаї, а вірус MERS в Саудівській Аравії", - розповів Комісаренко.

За його словами, температура "практично не впливає на поширення цього вірусу".

На питання, чому вірус COVID-19 поширюється так швидко, академік відповів:

"Він підступний, тому що поширюється від людей, які вже інфіковані, але не мають ніяких ознак. Ми можемо мати самі вірус, не знати про це і вже інфікувати велику кількість людей".

Сьогодні Кабмін продовжив дію карантину в Україні до 31 липня.