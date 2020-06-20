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Поради, як краще не використовувати дезодорант

Поради, як краще не використовувати дезодорант
Оновлено 14:45 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Якщо зі здоров'ям усе в порядку, то деякі хитрощі допоможуть вам пережити спеку набагато легше, інформує Ukr.Media.

Комусь літо приносить радість і гарний настрій, а хтось відчуває справжні муки. Негативна сторона спекотної погоди — підвищене потовиділення. Перш за все, потрібно звернутися до лікаря.

Розповідаємо про 5 помилок, які роблять багато людей і з-за цього пітніють більше!

Вибираєте неправильний дезодорант і зловживаєте їм (наприклад, спиртовий)

Вибираючи дезодорант або антиперспірант, ми нерідко забуваємо прочитати його склад. Зверніть увагу на вміст у ньому спирту. При тривалому застосуванні він може викликати зневоднення, а також подразнення і свербіж.

Вірите рекламі, що антиперспірант може захищати 48 годин

Якщо на упаковці зазначено, що антиперспірант "працює" 48 годин, це не означає, що ви повинні наносити його лише кожні дві доби. Всі люди різні, у всіх нас свій ритм життя, тому слухайте свій організм.

Нашаровуєте його, використовуючи декілька разів на день

Правило використання дезодоранту чи антиперсперанту просте: ми приймаємо душ, висушуємо шкіру, чекаємо, поки вона не стане повністю сухою, і наносимо засіб. Повторно наносити дезодорант (антиперспірант) можна тільки після наступного прийому душу. Нашаровування засобу може зіграти вам погану службу, і станеться конфуз у вигляді мокрих пахв і неприємного запаху.

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Наносити на вологу шкіру

В інструкції до будь-якого дезодоранту чи антиперсперанту можна побачити фразу: наносити на суху і чисту шкіру. Чи потрібно дивуватися, що на вологій шкірі засіб працює гірше?

Плутаєте дезодорант і антиперспірант

Між цими двома засобами є принципова відмінність. Основне призначення дезодоранту — усунення неприємного запаху. Антиперспірант же контролює потовиділення за рахунок перебувають у складі солей алюмінію. Якщо ви не страждаєте підвищеним потовиділенням, швидше за все, вам підійде дезодорант. Якщо ж мокрі пахви — ваша основна річна проблема, віддайте перевагу антиперсперанту.

Сподіваємося, ці невеликі хитрощі допоможуть переносити спеку і духоту з максимальним комфортом.

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Дезодорант, Гігієна.

Автор:

Телеграф
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