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Як поліпшити сон у задушливі ночі

Як поліпшити сон у задушливі ночі
Оновлено 13:39 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Якщо ви теж крутитесь з боку на бік в безнадійних спробах заснути, скористайтеся перевіреними лайфхаками. Вони допоможуть повернути комфорт — і, нарешті виспатися, інформує Ukr.Media.

Зволожте штори

Щоб швидко освіжити повітря в кімнаті, зволожте штори водою, використовуючи пульверизатор. Потім засмикніть їх, попередньо відкривши вікно навстіж. Незабаром ви відчуєте, що в спальні стало на кілька градусів прохолодніше.

Вимкніть все зайве

По можливості від'єднайте всі електроприлади від мережі — хоча б на час сну. Окремо вони нагріваються зовсім незначно, але, зібрані разом в одному приміщенні, вони можуть легко перетворити затишну спальню в сауну.

Одягніться!

Як би вам не хотілося скинути з себе все зайве, спати в спеку краще в одязі. У бавовняному, якісному і зручному. Натуральна тканина вбере піт і дозволить вашій шкірі дихати.

Не напивайтеся

Навіть якщо вам нестерпно жарко, намагайтеся не пити забагато рідини на ніч — сечовий міхур майже гарантовано не дасть вам заснути. Краще поставте поруч з ліжком склянку з прохолодною водою і пийте потроху вночі, якщо виникне така необхідність.

Приготуйте «антигрілку»

Наповніть шкарпетку рисом і потримайте її в морозилці протягом години-двох. Прикладіть охолоджену крупу до ділянок з великими артеріями — зап'ясть, долонь, зон під колінами, скронь — щоб швидко охолонути і відчути себе краще.

Спустіться на землю

Розігріте повітря піднімається вгору, а охолоджене, навпаки, вниз. А значить, найбільш комфортне місце для сну в особливо спекотні дні — це підлога.

Спіть на самоті

Спекотне літо — не час для палких обіймів. Якщо ви вже в прямому сенсі плавитесь і ніяк не можете виспатися, доведеться роз'їхатися з партнером по різних спальнях.

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Змочіть зап'ястя

Від спеки закипає кров? Потримайте зап'ястя під струменем холодної води протягом декількох хвилин. Вам стане краще на деякий час — можливо, його буде достатньо, щоб заснути спокійним сном.

Охолодіть простирадла

Перед сном потримайте постільну білизну в морозилці протягом декількох хвилин. Спробуйте, вам сподобається!

Знизьте градус

Якщо в спальні немає кондиціонера або ви боїтеся включати його на час сну, спробуйте швидко охолодити кімнату з допомогою вентилятора. Поставте перед ним ємність з льодом (пластикова пляшка із замороженою водою теж підійде) і почекайте 15-20 хвилин. За допомогою цього способу можна знизити температуру повітря в приміщенні на кілька градусів.

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Сон, Спека.

Автор:

Телеграф
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