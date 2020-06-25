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У ВООЗ не має гарантій, що створять ефективну вакцину проти COVID-19

У ВООЗ не має гарантій, що створять ефективну вакцину проти COVID-19
22:10 Чт, 25 Червень 2020 Телеграф Укринформ unsplash.com
Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус вважає, що не існує гарантій, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти COVID-19. Про це інформує BBC.

"Немає гарантій, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти COVID-19", - сказав голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Гебреісус заявив, що сьогодні в комітеті Європарламенту з питань охорони здоров'я йшлося, що навіть якщо вакцина була розроблена, вона, ймовірно, не буде доступна всім щонайменше протягом року.

"Було б дуже важко казати напевно, що ми матимемо вакцину", - сказав Гебреісус депутатам ЄС.

"У нас ніколи не було вакцини проти коронавірусу. Тож ця, коли її винайдуть, сподіваюсь, що винайдуть , стане першою", - додав чиновник.

Європейське агентство порекомендувало перший препарат для лікування COVID-19

Наразі по всьому світу триває понад 100 розробок та випробувань можливих вакцин проти коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 625 813, з них 487 417 летальних, одужало 5 230 610 осіб.

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ВООЗ, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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