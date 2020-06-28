COVID-19 у світі: кількість жертв перевалила за 10 мільйонів

Загальна кількість заражених COVID-19 в світі сягнула 10 мільйонів 1,5 тисячі осіб, з них 5 мільйонів 65,8 тисячі - одужали. Кількість жертв досягла 499 тисяч. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).