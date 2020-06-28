COVID-19 у світі: кількість жертв перевалила за 10 мільйонів

Так, наразі кількість захворілих становить 10 001 527 осіб. Померли від хвороби 499 124 людини.
Першими за кількістю хворих залишаються США, де виявили понад 2,5 мільйона заражень. Жертвами вірусу в країні стали вже понад 125 тисяч осіб.
Друге місце за кількістю заражених в світі займає Бразилія (1,3 мільйона осіб), третє - Росія (633,5 тисячі осіб).
Нагадаємо, що за минулу добу коронавірус в Україні підтвердили у 917 осіб, з них 61 дитина на 65 медичних працівників. У країні вже майже 43 тис. випадків COVID-19.