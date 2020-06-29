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Секрет стрункої фігури японок

Секрет стрункої фігури японок
Оновлено 03:11 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Японські жінки вважаються найстрункішими у світі. Лише замисліться: у Японії лише 3,5 % гладких людей — це найнижчий показник у світі. А солідний вік представниць прекрасної статі може видати лише паспорт — на вигляд японкам завжди не більше тридцяти, інформує Ukr.Media.

Горіхи, риба та водорості

Провідні терапевти світу говорять про раціон харчування, як про фундамент для молодості нашого організму. Секрет довголіття жителів Японії — це дієта, яка багата на овочі, горіхи, і, звичайно ж, рибу та морепродукти. У першу чергу — лосось, вугор, водорості та молюски — ці продукти багаті на найважливіші елементи — незамінні Omega-3-6-9. Omega-3 допомагає японкам скоротити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, тримати себе у відмінній фізичній формі і не набирати вагу! Нестача в організмі цієї речовини призводить до випадання волосся і сухості шкіри. Обов'язково здайте аналізи на кількісний вміст активних форм Omega-3 у крові. Добавки з омегою все ж таки краще приймати лише під наглядом лікаря, а от максимально урізноманітнити свій раціон — можна і потрібно самостійно.

Дуже багато овочів

Японки полюбляють усе найсвіжіше і найкорисніше. Вони їдять багато овочів — неодмінно сезонних. Це можуть бути: дайкон, цибуля-порей, усі види капусти — качанна, цвітна, броколі. У меню — бамбукові пагони, коріння лотоса, морські водорості, морепродукти, соя. Типовий обід для мешканки цієї країни — риба на парі (смажене — не для японців) — миска рису, місо-суп, варені або свіжі овочі і багато зеленого чаю. Це японська "веселка" — система харчування, якої слід дотримуватися. За правилами "веселки" можна їсти усе те, що створила природа, але у міру. Життя у русі — інший фундамент стрункого і підтягнутого тіла. Більше рухайтеся, найголовніше, отримуйте задоволення від кожної прожитої секунди, тіште своє тіло активним способом життя — і незабаром воно скаже вам "спасибі".

Маленькі порції

Японки ніколи не їдять багато. Але розтягують задоволення — вони ретельно пережовують кожен шматочок їжі — щоб відчути справжній смак. Нам, європейцям, їх бенто-ланчі здаються кумедними. Тут ніби і їсти нічого. Але насправді — це японська культура здорового харчування — скромні порції, але часто.

"Чи добре ти харчуєшся?" — так вітають один одного жителі острова Окінава. У Японії вважають цілком природним додавання до основного раціону біологічних добавок. Але саме тут, на острові довгожителів, усе починається з основного приймання їжі, і тих продуктів, які повинні обов'язково бути наявними під час трапези. Але найголовніший секрет тривалого життя полягає у його якості, пам'ятайте про це! Місцеві жителі острова — це неймовірно позитивні, усміхнені й активні люди. Науково доведено: таке чудове поєднання позитивного мислення, правильного харчування, активності у житті і доброзичливості до усього — запорука довгих (найголовніше — якісних) років життя!

Жодних дієт, але трохи голодування

У японок є харчові паузи. У 2016 році японець Есінорі Осумі отримав Нобелівську премію за відкриття процесу аутофагії. Аутофагія — це процес, коли клітини самі позбуваються непотрібних структур і молекул, тобто від клітинного "сміття". І лише під час аутофагії клітина максимально оновлюється. Що це нам дає? Потужні процеси оновлення, омолодження організму (ліквідуються лише непотрібні клітини, сильні і здорові залишаються). Як розпочати процес? Періодичне голодування вимагає обов'язкової консультації лікаря! Це дуже важливо для тих людей, у яких є хронічні захворювання.

Найпрогресивніші дієтологи світу зараз кажуть про те, що для здоров'я треба їсти менше. Слід дотримуватися принципу харчової паузи. Наприклад, вечеря не пізніше 19:00 і сніданок — о 9:00 дають "вікно" у 14 годин — це досить тривалий проміжок часу, щоб запустити anti-age процеси у організмі. Але не можна терпіти голод, завжди прислухайтеся до свого організму.

Зелений чай

Зелений чай — це головний напій у житті кожного японця. Він — джерело антиоксидантів, які уповільнюють процес старішання організму, і головний помічник у схудненні. Напій виводить з організму зайву рідину, оскільки має сечогінну дію. До речі, про рідини.... Ні для кого не є таємницею те, що здоровому організму потрібно вживати 1,5-2 літри води на день. Цієї норми варто дотримуватися.

Мінімум солодощів

Скажемо відразу, що Японія — країна, де не полюбляють ласощі. Дівчаток з дитинства привчають зовсім до іншої їжі. Але якщо організм вимагає солоденького, то у цьому є гостра потреба. Десерти у японців низькокалорійні — ніяких вам тортів з жирним кремом. Навіть морозиво тут навчилися робити з рису. Для гостей країни — пріснувате. Проте жодних зайвих складок на животі.

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Вітамінні крапельниці

Зараз тут справжній бум вітамінних барів, де ставлять крапельниці краси разом з водневими інгаляціями. Причина проста: біодоступність і проникнення вітамінів набагато вищі, а це означає, що організм оздоровлюється швидше і насичується усім найнеобхіднішим.

Гімнастика щодня

Для жінок цієї країни щоденна гімнастика є обов'язковим ритуалом. Протягом дня японки також намагаються більше рухатися — заради цього вони готові пересісти з автомобіля на велосипед. Ті люди, які до цього не готові, йдуть до спортзалу — сучасного, розумного, ефективного — з інноваційними велотренажерами, біговими доріжками у формі капсул, інфрачервоними променями, що викликають повноцінний прогрів організму. 15 хвилин занять на таких ексклюзивних тренажерах дорівнюють повноцінному тренуванню!

Бути щасливою

Японські жінки вважають відчуття щастя життєво необхідним. У цьому їм допомагають три правила:

Впроваджуйте у свій побут принцип "кайдзен". Це практика, філософія якої полягає у нескінченному вдосконаленні. Якщо систематично приділяти увагу чомусь новому, то незабаром досягаються неймовірні результати!

Потрібно дотримуватись японського принципу "ва", коли люди вчаться відчувати гармонію буквально у всьому. Погодьтеся, коли навколо вас повний порядок (навіть на робочому місці), ви не знаходитеся у стані стресу.

Дотримуйтесь концепції "ікігай" — уміння усвідомлено і з задоволенням ставитися до кожного нового дня.

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Японки, Краса, Секрети краси.

Автор:

Телеграф
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