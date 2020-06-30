Поради для правильної та рівномірної засмаги влітку

Є способи, які допоможуть отримати рівний тон шкіри (не завжди засмаглий), інформує Ukr.Media.

Рівномірна шоколадна засмага трапляється з нами лише на пляжі. Але повернемося до наших реалій. Прогулянки у парку, город на дачі залишають сліди від засмаги на тілі. І ось вже улюблена офісна сукня виглядає безглуздо, а виріз улюбленої блузки не такий ефектний. Без паніки, не все втрачено!

Засмага

Це той випадок, коли потрібно вибивати клин клином. Якщо у вас є у запасі кілька днів, спробуйте максимально відкрити бліді ділянки і дати їм засмагнути. По-перше, у шкіри є граничний пігмент, темніше за який вона вже не засмагне. Зрештою засмага стане рівномірною. По-друге, ви хоч якось засмагнете і різниця між ділянками шкіри буде менш помітною. Ідеально влаштувати собі пляж прямо у власному саду, щоб під час спроб вирівняти тон, не отримати нові смужки.

Солярій

Не найздоровіший варіант. Точніше, найбільш нездоровий метод. Але якщо попереду важливий захід, де важливо одягнути вечірню сукню з декольте — це найкращий вихід. Придбайте спеціальні засоби для засмаги і нанесіть їх виключно на білі ділянки, суворо дотримуючись меж. Почніть сеанс засмаги з 3-4 хвилин, через день можна збільшувати час на хвилину. У солярії тон вирівняється набагато швидше, ніж на сонці.

Пілінг

Цей спосіб підійде лише у тому разі, якщо ви не отримали опіки і у вас не дуже чутлива шкіра. Пілінг можна провести вдома, обробивши скрабом або жорсткою мочалкою засмаглі ділянки шкіри. Але не перестарайтеся, щоб не перетворити засмагу на садна. Це набагато гірше. Можна записатися і у SPA, де це зроблять професійними та більш ефективними засобами, здатними добре відлущити і оновити шкіру. Не забудьте попередити майстра про мету візиту, щоб робота зі світлими ділянками була мінімальною.

Відбілюючий крем

Цей метод підходить, коли у вас немає сильного контрасту. Зазвичай, косметичні засоби можуть зробити шкіру світлішою максимум на один тон. Перед тим, як нанести відбілюючий крем, прийміть душ і проведіть легкий пілінг. Наносьте крем лише на засмаглі ділянки, щоб не посилити контраст.

Автозасмага

Це найшвидший і візуально ефективний метод. Візьміть будь-який бронзатор: кремовий, спрей або серветки. Обробіть ділянки шкіри, які не мають засмаги, і насолоджуйтеся результатом. Вибирати тон засобу буде легко, якщо орієнтуватись на вже засмаглу шкіру. Хоч якийсь плюс!