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Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму

Коли потрібно вживати каву, чай та воду для організму
Оновлено 05:49 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Головне — знати, коли і які напої пити, і в якій кількості вони вам потрібні, інформує Ukr.Media.

Вода — для схуднення

Щоб вага поступово йшла, важливо правильно побудувати й харчовий і питний раціон.

Оптимально пити воду протягом усього дня кожні півтори години, але потроху і невеликими ковточками. Якщо відразу випити багато рідини, то разом з сечею з організму виведуться корисні речовини й мінерали, які ще не встигли засвоїтися. Дробове пиття допоможе відновити й підтримати оптимальний водно-сольовий баланс. І коли в організмі буде достатньо рідини, ви будете точно розуміти, чого вам хочеться їсти або пити.

На замітку. Під час їди або перед їдою воду пити не варто. Вода розбавляє шлунковий сік, він стає менш концентрованим. Порушується процес травлення і корисні речовини не так швидко і не так добре засвоюються. Краще пити за пів години до їди, якщо ж потрібно запивати їжу, то пийте воду маленькими ковтками.

Зелений чай для схуднення і підтримки витривалості

У зеленому чаї велика кількість антиоксидантів, які розганяють обмін речовин і допомагають спалювати зайві калорії навіть якщо ви не займаєтеся спортом.

Тим же, хто регулярно тренується, зелений чай допоможе стати більш активними, і одночасно буде сприяти схудненню. Крім антиоксидантів чай містить кофеїн в невеликій кількості й трохи підвищує тиск. Здоров'ю це ніяк не зашкодить, а енергії додасть. Але пити зелений чай потрібно не пізніше, ніж за пів години до початку занять, і не більше 4-5 чашок на день.

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Кава — для бадьорості

Якщо пити розчинний сурогат, то бадьорості ви не відчуєте. Щоб підбадьорливий ефект від ранкової кави не приніс проблем зі здоров'ям, пити каву треба після їди й бажано з молоком. При загальній слабкості й млявості, та ще й без щільного сніданку, кава не врятує — вам потрібно переглянути режим роботи й харчування. І тим більше не варто весь день «бадьорити» себе чашкою кави — це дуже скоро позначиться і на нервовій системі, і на здоров'ї волосся і шкіри, і на загальному стані організму.

На жаль, у нас поки не розвинена культура споживання води, і напоїв в цілому. Але навіть ці нехитрі поради допоможуть вам уникнути помилок і зберегти здоров'я.

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Все по темі:

Чай, Организм, Кава.

Автор:

Телеграф
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