В Україні понад 4,7 тисячі людей лежить у лікарнях із коронавірусом

В Україні у лікарнях на даний момент перебувають 4 724 людини із підтвердженим діагнозом СOVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Центру громадського здоров’я.

"Станом на 30 червня на стаціонарному лікуванні перебуває 4 724 людини із підтвердженим діагнозом СOVID-19, з них на ШВЛ — 92 особи", - сказано у повідомленні.

Так, станом на 30 червня в Україні 4 147 (17,7%) лікарняних ліжок зайняті хворими на СOVID-19 із виділених 23 419 ліжок у ЗОЗ першої хвилі та 577 (5,5%) ліжок другої хвилі із виділених 10 430 для пацієнтів з COVID-19.

Повідомляється, що найбільша кількість зайнятих ліжок у Закарпатській (71%), Волинській (56,5%), Чернівецькій (47%), Львівській (44,4%) та Вінницькій (43%) областях.

Усього в Україні 2 424 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) у закладах охорони здоров’я першої хвилі.Загалом, в Україні станом 30 червня 24 060 активних хворих на СOVID-19:

- Вінницька область: 657- Волинська : 1614- Дніпропетровська: 151- Донецька: 309- Житомирська: 629- Закарпатська: 1855- Запорізька: 137- Івано-Франківська: 1196- Київська: 1203- Київ: 3366- Кіровоградська: 79- Луганська: 22- Львівська: 4542- Миколаївська: 153- Одеська: 939- Полтавська: 33- Рівненська: 1873- Сумська: 70- Тернопільська: 751- Харківська: 968- Херсонська: 12- Хмельницька: 242- Черкаська: 160- Чернівецька: 2718- Чернігівська: 381