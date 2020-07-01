Поради для українців, як відпочивати на

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17:14 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
Національна служба здоров'я надала рекомендації тим, хто збирається на відпочинок до моря під час пандемії коронавірусу. Ці поради оприлюднені на сторінці НСЗУ для пацієнта в Facebook.

"Наразі немає доказів, що коронавірус, який спричиняє COVID-19, може поширюватися в басейні чи морі. Сонце та свіже повітря корисне як дітям, так і дорослим, тим більше погода сприяє. Проте небезпека в іншому – переповнені пляжі, місця відпочинку біля басейну, на яких люди не дотримуються безпечної дистанції", - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ рекомендують на відпочинку дотримуватися кількох простих правил:

Більше практичних порад для пацієнтів, зокрема щодо поведінки під час епідемії COVID-19, можна знайти на сторінці Твій сімейний лікар Проект USAID HealthLink.

Пандемія коронавірусу набирає обертів

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Пом’якшення карантину почалися з 11 травня.

З 1 червня АТ "Укрзалізниця" почала відновлювати рух пасажирських поїздів дальнього сполучення та приміських поїздів. З 5 червня в Україні запрацювало внутрішнє авіаційне сполучення, з 15 червня Україна почала здійснювати міжнародні авіарейси.

Нині в Україні до 31 липня діє адаптивний карантин.

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Все по темі:

НСЗУ, Відпочинок, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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