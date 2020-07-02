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Чому потрібно їсти яблуко кожного дня
Чому потрібно їсти яблуко кожного дня

Чому потрібно їсти яблуко кожного дня

Чому потрібно їсти яблуко кожного дня
Оновлено 02:12 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Яблука допомагають худнути, захищають від хвороб серця, хвороб ясен і навіть знижують тиск і рівень холестерину.

Наші бабусі казали: «Їж в день по яблуку і ніколи не доведеться зустрічатися з лікарем!». Звичайно, в кожному жарті є частка жарту, але сучасна наука підтверджує — ці чудові фрукти й правда можуть бути дуже корисні для нашого здоров'я. Ось лише кілька причин, за якими нам варто з'їдати як мінімум одне яблуко в день — кожний день.

Яблука знижують ризик раку

Якщо ви палите або недавно кинули цю згубну звичку, вам потрібно їсти більше яблук: італійське дослідження підтвердило, що ті курці, які регулярно вживали в їжу ці фрукти, в результаті рідше стикалися з раком легенів. Крім того, є дані про прямий зв'язок між вживанням яблук і низьким ризиком раку грудей, шлунка і товстої кишки.

Яблука допомагають нормалізувати рівень цукру в крові

Вся справа в клітковині, якої дуже багато в цих фруктах: вона уповільнює переварювання їжі й, отже, потраплянню глюкози в кров. якщо регулярно завершувати свій обід яблуком або грушею, можна знизити ризик розвитку діабету на 18%!

Яблука корисні для ясен

Коли ми кусаємо і пережовуємо ці тверді фрукти, виділяється більше слини природного очисника зубів і ясен, яка до того ж змиває небезпечний наліт з бактерій.

Яблука можуть запобігти інсульту

Кожні 200 грамів фруктів з високим вмістом клітковини (наприклад, яблук), які ми з'їдаємо протягом дня, знижують ризик інсульту на 32% — такі результати метадослідження, в рамках якого вивчалися результати 20 експериментів. Крім того, якщо їсти яблука разом з чорницею і виноградом, можна знизити рівень поганого холестерину і навіть нормалізувати кров'яний тиск.

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Яблука допомагають худнути

Клітковина і складні вуглеводи самі по собі корисні для фігури, тому, що уповільнюють травлення їжі й допомагають нам довше не відчувати голод. Але крім того, у яблуках містяться додаткові речовини, які працюють, як природні засоби для схуднення — ще один привід завершувати свій обід смачним яблуком.

Яблука борються з високим рівнем холестерину

Пектин, якого особливо багато в яблуках, допомагає знизити вміст в крові рівня холестерину ЛПНЩ, який пошкоджує артерії й може стати причиною небезпечних для життя захворювань.

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Все по темі:

Организм, Фрукти, Витамині.

Автор:

Телеграф
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