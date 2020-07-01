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Ваш ліпший друг: чому і як варто вживати журавлину

Ваш ліпший друг: чому і як варто вживати журавлину
07:40 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com
В Україні здавна знають журавлину – ці темно-червоні ягоди вже чимало століть поспіль використовуються в кулінарії і народній медицині. Журавлину сушать, вимочують, перетирають з цукром, роблять з неї варення та цілющі відвари, або просто заморожують, щоб потім додавати ягоди в чай.

Вважається, що сік журавлини корисний для здоров'я, він надає протизапальну і антистресову дію. У чому ж секрет цієї ягоди?

Сьогодні корисні властивості журавлини добре відомі – вона містить низку вітамінів (групи B, C, E та інших), а також важливі для людського організму мінерали: магній, фосфор, натрій, залізо, кальцій. Крім того, до її складу входять пектини, цукри, поліфеноли і танін. Регулярне вживання журавлини або її соку значно зміцнює імунітет.

При цьому, кислоти, що входять до складу журавлини, дозволяють їй відносно довго зберігати свої первісні якості, що робить цю ягоду дуже зручною для тривалого зберігання і консервації.

Журавлина добре відома своїми антизапальними властивостями, її використовують як жарознижуюче, і навіть для лікування запальних процесів в органах сечостатевої системи.

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Журавлина при циститі може бути ефективним лікарським засобом, оскільки в ній містяться проантоцианідіни. Науковці вважають, що ці речовини перешкоджають закріпленню бактерій на стінках сечового міхура. Це особливо актуально для жінок, які за статистикою страждають від циститу набагато частіше за чоловіків.

Крім того, мікроелементи, що містяться в журавлині, зміцнюють серцево-судинну систему, виводять з крові надлишки холестирину і позитивно впливають на серцевий м'яз. Ця ягода – непоганий засіб для профілактики інсультів і інфарктів.

Журавлина корисна і як засіб від ревматоїдного артриту, оскільки містить антиоксиданти, що запобігають характерним для хвороби імунним реакціям. Деякі вчені навіть вважають, що ягоди можуть не просто полегшувати симптоми, але і лікувати хворі суглоби.

Водночас, речовини, що входять до складу журавлини, можуть послужити сильними подразниками шлунково-кишкового тракту. Лікарі не рекомендують вживати журавлину при захворюваннях дванадцятипалої кишки і стінок шлунка, а також при схильності до алергічних реакцій. Журавлина протипоказана при гастриті.

Журавлина – рецепти:

За століття використання журавлини в кулінарії та медицині були винайдені десятки способів її зберігання і приготування.

Журавлина в цукрі

Для приготування десерту з журавлини потрібна цукрова пудра і куряче яйце.

Відокремити білок від жовтка яйця. Свіжу журавлину помити і дати просохнути від води. Потім ягоди невеликими жменями опускати в білок і перемішувати. В ідеалі, вони мають бути покриті білком повністю.

Акуратно обваляти ягоди в білку у цукровій пудрі. Цукор має покрити журавлину товстим шаром.

Викласти ягоди на деко і дати просохнути при кімнатній температурі, бажано дати їм настоятися близько 20 годин. Імпровізовані цукерки готові.

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Журавлина сушена

Журавлина відмінно переносить висушування і може довго зберігатися в такому вигляді, не втрачаючи корисних властивостей.

Для сушіння підходять свіжі, повністю зрілі ягоди. Їх слід ретельно промити.

Сушити журавлину можна як у духовці, на дуже слабкому вогні, так і в побутовій сушарці. Важливо, щоб температура сушіння не перевищувала 100 градусів. При цьому, ягоди різного розміру будуть сушитися з різною швидкістю, тож за процесом потрібно буде уважно стежити. Вже засушені ягоди знімаються з сушки, оскільки можуть згоріти.

Процес сушіння може зайняти до 4 годин. Добре висушені ягоди не мають ламатися або розтиратися в пил.

Морс з журавлини

Свіжу журавлину промити і перебрати, викласти в сито або друшляк.

Ретельно розтовкти ягоди руками або столовими приладами. Отриманий сік відставити в сторону.

Залишки ягід журавлини покласти в каструлю і залити холодною водою. Туди за бажанням додається цукор. Довести до кипіння і прокип'ятити 10-15 хвилин.

Зняти з вогню, вилити в каструлю раніше видавлений сік, перемішати. Процідити напій через сито або марлю.

Морс готовий, його можна пити як гарячим, так і холодним.

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Ягода, Харчування, Користь, Журавлина.

Автор:

Телеграф
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