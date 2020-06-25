5 стратегій схуднення, які не дадуть бажаного результату

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Оновлено 04:45 Сьогодні Телеграф ukr.media unsplash.com
Ми зібрали найбільш шкідливі з точки зору лікарів "дієтичні" поради і дуже просимо вас: у жодному разі не дотримуйтесь їх!

Лікарі не дуже добре ставляться до дієт: у кращому випадку все залишиться, як було, у гіршому — можна серйозно нашкодити своєму здоров'ю. Виключення з раціону цілих груп поживних речовин (наприклад, жирів або вуглеводів), можливо, і призведе до позбавлення від частини зайвого жиру (найчастіше — короткочасного), але з набагато більшою ймовірністю призведе до проблем у роботі кишківника, шлунку, порушень метаболізму і навіть погіршення когнітивних здібностей.

Детокс-дієти

Ви вважаєте, що очищаєте свій організм від міфічних "токсинів" і "шлаків"? Насправді ви позбавляєте себе білка і клітковини, без яких неможливі нормальна робота кишківника і оновлення клітин організму. Крім того, в основі так званих детокс-дієт найчастіше лежать соки і смузі, а це — прямий шлях до хвороб серця. У соках міститься багато цукру і майже немає клітковини, яка захищає нас від інсулінових піків — у результаті лише за кілька днів такої "дієти" можна сильно нашкодити своєму здоров'ю.

Відмова від вуглеводів

Чомусь саме вуглеводи першими потрапляють під заборону, коли йдеться про дієти. Між тим, вони так само потрібні нашому здоров'ю, як білок або клітковина. Якщо ми повністю відмовляємося від вуглеводів, ми позбавляємо своє тіло і мозок енергії, відчуваємо себе втомленими та примхливими і більше того, серйозно збільшуємо ризик розвитку небезпечних захворювань. Хочете схуднути? Відмовтеся від швидких вуглеводів, але збережіть "повільні".

Відмова від глютену

Якщо у вас немає целіакії — аутоімунного захворювання, за якого організм не сприймає глютен — вам точно не треба відмовлятися від продуктів, що містять клейковину. Насправді, цільнозернові продукти дуже корисні для здоров'я серцево-судинної системи, і відмовляючись від них, ми лише погіршуємо своє здоров'я. Більше того, багато продуктів, що не містять глютен, часто містять доданий цукор, який точно не є корисним ані для фігури, ані для здоров'я.

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Відмова від жиру

Ще одна погана ідея — відмова від продуктів з високим вмістом жиру. Дійсно, транс-жири дуже небезпечні для нашого здоров'я, так само як і насичені жири, але ось рослинні жири, а також ненасичені тваринні не лише безпечні для фігури і здоров'я, але й дуже корисні. Горіхи, риба, рослинні олії, продукти з незбираного молока — від усього цього у жодному разі не можна відмовлятися, навіть якщо ви вирішили сісти на дієту.

Голодування

Чим довше ви голодуєте, тим вищими є ваші шанси набрати зайву вагу згодом. Будь-яку тривалу відмову від їжі наш організм сприймає як стрес і реагує відповідним чином: запасає усі калорії у вигляді жиру, підштовхує нас до висококалорійної їжі, багатої на цукор і швидкі вуглеводи, а також змушує нас з'їдати більше, ніж нам треба насправді, коли нарешті отримує доступ до їжі.

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Схуднення, Харчування, Дієта.

Автор:

Телеграф
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