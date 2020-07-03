Поради щодо захиститу від небезпечного впливу сонця

Справді важливо, аби ультрафіолетове випромінювання не потрапляло на голову

Змалку ми чуємо, що слід носити панамку, аби не було сонячного удару. А потім ми виростаємо, і ходимо влітку просто так, і ніби все гаразд. То необхідність носити головний убір в спеку — це обґрунтована порада чи черговий міф?

Стисла відповідь така: голову захищає не лише панамка, і самим лише прикриттям голови в спеку не обійтися. Від сонця і високої температури потрібно захищатися комплексно, але правильно дібраний захист голови в цьому може суттєво допомогти.

Різні народи, життя яких повне сонця, не дарма вигадали тюрбани, брилі, очіпки, парасолі (до речі, це слово в іспанській означає «для сонця»), «арафатки», коркові шоломи та бейсболки, аби закривати голову від сонця. Літнім полуднем сонячне проміння спрямовано перпендикулярно до землі, тому тіні короткі і сонце пече в голову та плечі.

Безпосереднє та тривале нагрівання голови призводить до погіршення координації рухів та когнітивних здібностей. Це значить, що можна впасти, не впоратися з управління транспортним засобом чи робочим приладдям. Причина полягає в тому, що саме нейрони мозочка — ділянки мозку, що відповідає за координацію рухів, гинуть під час сонячного і теплового ударів.

Досить довго дослідження впливу спеки на стан здоров’я людей були зосереджені довкола температури і запобігання перегріванню. Чи світить сонце при цьому на голову до уваги не брали, і вважали носіння головних уборів лише чимось традиційним. Та справді важливо, аби ультрафіолетове випромінювання не потрапляло на голову. Що захищатиме череп та мозок особливого значення немає за одним винятком. Коли мова йде про безпеку праці і використання захисних шоломів, для літа слід обирати шоломи з вентиляцією та охолодженням.

Вранці та по обіді, коли сонце уже не в зеніті, під пряму дію променів потрапляють інші частини тіла. Отже, якщо головні убори це must у полудень, то в інший час важливо також захищати решту тіла від сонячних опіків та запобігати тепловому удару.

Тепловий удар може спіткати людей будь-якого віку. Тих, хто старший, удар може «наздоганяти» кілька днів, і призвести до підвищення температури до 40 градусів, слабкості, нудоти, зневоднення, аритмій, розсіяної внутрішньосудинної коагуляції (згортання крові де не треба) та дуже розгубленого, дратівливого настрою. Патологічні прояви теплового удару бувають в людей із супутніми хворобами.

В цьому разі потрібно звернути увагу, чи людина адекватно дихає (без гіпервентиляції), чи є аритмія, чи немає порушень роботи центральної нервової системи (чи може людина торкнутися носа, в порядку мова, немає судом). Якщо щось із цього не в порядку, слід викликати екстрену медичну допомогу. В будь-якому разі, слід почати охолодження холодними компресами, переведенням в тінь і питтям води. Не треба чекати на швидку, аби дати води.

В молодших людей такий стан настає раптово, і температура при цьому піднімається не так сильно — до 38 градусів. При цьому людина відчуває дратівливість, тривожність, прискорене серцебиття, знижується тиск, шкіра червоніє, можливе блювання. Якщо робота центральної нервової системи не порушена, слід перевести постраждалу людину в холодок і пити воду невеликими ковтками. Якщо шкіра не охолоне за пів години, і симптоми удару не відступлять, слід звернутися по медичну допомогу.

Як запобігати перегріванню та сонячним опікам:

— Закривайте голову будь-чим — панамкою, капелюхом, кепкою. Плечі також мають бути закритими, бажано легким одягом з натуральної тканини.

— Носіть сонцезахисні окуляри з ультрафіолетовими фільтрами. Якщо керуєте авто, зверніть увагу на те, чи підходять ваші окуляри для водіння — вони не мають бути надто темні, проте мати поляризаційні фільтри.

— Завжди майте при собі воду, краще не покладайтеся на те, що можна купити. Погано може стати в метро чи іншому транспорті, де побігти купити води немає змоги.

— Обирайте, як ви будете захищатися від ультрафіолету, а отже — від фотостаріння шкіри та підвищення ризику раку шкіри. Це можуть бути сонцезахисні креми чи закритий одяг.

— Насамкінець, обирайте ранні чи пізні години для тренувань поза кондиціонованим приміщенням. Найактивніший час сонця з 11 до 16 години. Це не найкращий час не лише для тренувань, але й роботи на городі чи довгих прогулянок у місті.