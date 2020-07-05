Що має міститися у косметичці для походу на пляж

Що покласти в косметичку перед поїздкою на курорт.

При зборі на пляжний відпочинок, треба пам'ятати, що в дорогу необхідно зібрати не лише речі, але і косметичку. У ній мають бути такі засоби.

Крем, що захищає тіло від впливу ультрафіолетових променів

Шкіру обличчя та тіла необхідно захищати від обгорання. Тому сонцезахисний крем — це перша необхідність. При цьому він повинен бути не один. Спочатку до появи першої засмаги треба нанести крем з максимальним ступенем захисту. Вже через кілька днів, коли шкіра трохи засмагне, можна зменшити ступінь захисту.

Перед виходом з будинку крем наноситься перший раз. Потім це треба робити вже після виходу з води.

Сонцезахисний крем для шкіри обличчя

Шкіра обличчя дуже ніжна. Тому ступінь захисту від ультрафіолету повинна бути максимальною — 50. Кращим варіантом стане спеціальний сонцезахисний крем, у складі якого присутні компоненти, що захищають шкіру від виникнення пігментних плям, а також володіє зволожуючим ефектом.

Спеціальна помада

Сьогодні можна купити спеціальну помаду для губ. Її треба наносити перед виходом на пляж і між купаннями. Замість помади можна використовувати стіки, які захистять від проникнення сонячних променів і на очі, і на губи.

Спеціальний спрей для волосся

Волосся необхідно берегти від сонця не менше, ніж шкіру. Тому під час перебування на пляжі треба збризкувати волосся спреєм.

Термальна вода для обличчя

Цей засіб стане справжнім порятунком для багатьох дівчат на пляжі. Адже шкіра на сонці пересихає і потребує вологи. Тому з термальною водою можна бути впевненими в тому, що шкіра не "пересохне".

Засоби захисту шкіри від опіків

Попри всі запобіжні заходи, може статися всяке. Ось чому під рукою повинен буди засіб від опіків.

Найголовніше придбати захисні креми, бо вони реально захищають шкіру, волосся і губи. І не варто думати, що з таким арсеналом захисних засобів дівчина буде в безпеці. Перебуваючи на пляжі, час від часу представниця прекрасної статі повинна наносити захисні засоби, щоб не обгоріти.