Чотири звички для спалювання жиру

У цій статті ви дізнаєтеся про 4 звички, які змусять ваше тіло спалювати жир, інформує Ukr.Media.

Кетоз — це природний процес, при якому організм у пошуках енергії спалює накопичений жир. Оскільки він використовує жирові відкладення як паливо, цей процес дозволяє швидко схуднути.

Які переваги кетозу?

Схуднете швидше, тому що ви використовуватимете накопичений жир як джерело енергії.

Допоможете своєму тілу більш ефективно використовувати жир.

А також допоможете організму краще засвоювати вуглеводи.

Сприяє почуттю ситості.

В перші дні дієти ви могли страждати від поганого настрою і відчувати втому. Не турбуйтеся, це частина процесу адаптації організму до низького споживання вуглеводів. Якщо ви вже вирішили дотримуватися режиму схуднення, то вам слід практикувати ці 4 звички.

Їжте кокосове масло

Для спалювання жиру через кетоз потрібно вживання кокосового масла. Ця рослинна олія багата тригліцеридами із середнім ланцюгом. В результаті жири можуть швидко засвоюватися. В результаті ці жири є хорошим джерелом енергії, тому що печінка перетворює їх на кетони.

Скоротити споживання вуглеводів

Якщо ви хочете спалювати жир, то важливо мінімізувати вживання вуглеводів. Ви не повинні перевищувати 15-20 грамів вуглеводів в день. В результаті організм не зможе використовувати цукор або глюкозу як джерело енергії. Тому він буде прагнути отримати необхідну енергію з жирів і жирних кислот, накопичених в організмі.

Їжте білок

Споживання білка важливо, особливо коли йдеться про дієту, щоб спалювати жир. Якщо накопичений жир спалюється, то можна втратити м'язову масу. Тому білки необхідні для відновлення м'язів.

Додайте хороші жири

Спробуйте додати у свій раціон корисні жири, такі як оливкова олія, авокадо, масло дхі. Але будьте обережні, важливо вибирати натуральні та органічні продукти, щоб уникнути вживання хімічних продуктів.

Рекомендується повільно перебудовувати своє харчування, поступово замінювати вуглеводні продукти білковими. А також додайте у свій раціон більше зелених листових овочів.