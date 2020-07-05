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ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі

ВООЗ другий день поспіль фіксує понад 200 тисяч випадків COVID-19 за добу у світі
21:29 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
Кількість підтверджених Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) випадків інфікування коронавірусом у світі за добу зросла більш ніж на 203 тис., перевищивши 11,1 млн. При цьому, згідно з опублікованими в неділю ввечері даними ВООЗ, кількість летальних випадків збільшилася більш ніж на 5 тис. і склало понад 528 тис, зазначає УНН.

Станом на 11:00 за київським часом 5 липня в світі було зареєстровано 11 125 245 інфікованих і 528 204 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 203 836, кількість померлих збільшилася на 5 195. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами. Днем раніше за добу було виявлено 212 326 випадків зараження та 5 134 летальні випадки.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 5 697 954. За добу цей показник виріс на 122 472. Кількість померлих там збільшилася на 3 444 і досягла 262 538. В Європі налічується 2 774 221 інфікований і 199 879 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 16 665, кількість померлих збільшилася на 369.

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Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає Східно-Середземноморський регіон. Там кількість інфікованих досягла 1 153 157, зафіксовано 27 074 летальні випадки. За добу кількість заражених збільшилася на 18 468, померли 555 осіб.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 2 776 366. Далі йдуть Бразилія (1 539 081), Росія (681 251), Індія (673 165), Перу (295 599), Чилі (291 847), Велика Британія (284 904), Іспанія (250 545), Мексика (245 251 і) Італія (241 419).

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ВООЗ, Коронавірус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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