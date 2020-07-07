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Вівторок, 07.07.2020
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Поради, як правильно підібрати SPF фактор

Поради, як правильно підібрати SPF фактор
15:17 Сьогодні Телеграф modmod.ru Фото: pixabay.com
Шкіру треба оберігати від сонячних променів.

Шкіру потрібно оберігати, зволожувати і піклуватися про неї з перших днів життя. Особливо взимку і влітку, коли різкі перепади температури. В літній період потрібно постійно користуватися санскрином, щоб шкіра була здоровою, красивою і доглянутою.

Санксрин - це сонцезахисні засоби, які рятують шкіру від сонячних опіків, передає ModMod.

Варто зазначити, що жінкам сонячні промені просто необхідні, бо в них міститься важливий вітамін Е. При цьому шкіра швидко старіє під впливом сонця, а також можуть виникати шкірні захворювання, особливо на обличчі.

Щоб правильно підібрати санскрин, потрібно визначити ваш фототип шкіри. Всього їх шість, але частіше зустрічаються тільки чотири.

I фототип – біла шкіра. Люди з такою шкірою моментально згоряють, тому потрібно використовувати сонцезахисні засоби з SPF 50.

II фототип – шкіра легко червоніє і згорає. Спочатку потрібно використовувати SPF 50, а потім можна перейти на SPF 30.

III фототип – шкіра може обгоріти в перші дні, але засмага лягає рівно і добре тримається. Спочатку рекомендується користуватися SPF 30, а потім можна спробувати SPF 20.

IV фототип – шкіра відмінно засмагає. Рекомендований рівень захисту SPF 20, засмага буде такою ж інтенсивною, але шкоди для шкіри буде менше.

SPF - це сонцезахисний фактор, а цифра після нього вказує, скільки хвилин ви можете перебувати на сонці. Наприклад, якщо ви нанесли захист SPF 20, то значить засмагати ви можете 200 хвилин і так далі.

Засіб для засмаги потрібно наносити за 15-20 хвилин до виходу на сонце. При цьому "живе" він на шкірі тільки дві години, а потім потрібно повторити процедуру. Якщо ви йдете на пляж, то обирайте засоби з позначкою "водостійкі". Так шкіра не буде згорати під час купання. При цьому його знову потрібно нанести на шкіру після того, як вийдете з води.

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Варто зазначити, що не рекомендується засмагати на сонці понад 2 години, навіть якщо ви нанесли захист. Мова тут не тільки про опіки, але і тепловий удар, який можна отримати. Також не рекомендується перебувати на пляжі в період з 11:00 до 17:00, в ці години сонце максимально активне.

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Поради, SPF фактор.

Автор:

Телеграф
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