Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі

Антикоагулянт гепарин виявився перспективним засобом для блокування зараження здорових клітин коронавірусом. Це відбувається завдяки тому, що препарат зв'язується з білком SARS-CoV-2 і цей зв'язок виявилася в сотні тисяч разів міцніше, ніж взаємодія антитіла та антигену.

Новий коронавірус пошкоджує ендотелій - шар клітин, що вистилає внутрішню поверхню кровоносних судин, що викликає підвищене тромбоутворення. Це одне з найнебезпечніших наслідків впливу SARS-Cov-2 на організм.

Експерименти науковців з Політехнічного інституту Ренсселера (США) довели, що гепарин здатний нейтралізувати SARS-CoV-2 шляхом зв'язування з шиповидним білком на поверхні. В такій ситуації гепарин діє, як приманка, блокуючи можливості SARS-CoV-2 атакувати здорові клітини і поширюватися.

Зв'язуючись з приманкою вірус втрачає свої властивості і більш не здатний заразити здорову клітину, щоб продовжувати розмноження.

Такий підхід можна використовувати в якості раннього втручання для зниження тяжкості інфекції у людей з позитивним результатом на COVID-19, але ще без розвиваються симптомів. Наприклад, його можна вводити людині за допомогою назального спрею або небулайзера.