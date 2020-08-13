Не всі супи однаково корисні: який із них найшкідливіший

Суп - дуже корисне блюдо. Корисні його властивості забезпечують оптимальний баланс поживних речовин, мінералів і вітамінів, необхідних для поповнення енергетичних втрат і утримання організму в тонусі. Але не всі види супів корисні.

Солянка вважається найменш корисним супом. Всьому виною її склад, до якого входять кілька видів м'яса, ковбаси, копченості та солоні огірки.

"Через велику кількість насичених жирів солянка некорисна будь-яким людям, особливо - з серцево-судинною патологією, порушенням обміну холестерину", - заявляють дієтологи.

Крім того, вживання солянки може загрожувати атеросклерозом - досить серйозним хронічним захворювання, при якому страждають стінки судин. Також цей суп подразнює шлунок - він протипоказаний людям, у яких є проблеми з шлунково-кишкового тракту.

Але солянка - не єдине шкідливий рідке блюдо. З обережністю треба ставитися до грибного супу, тому що в ньому дуже багато екстрактивних речовин, які стимулюють травлення. Якщо травний тракт запалений, додаткова стимуляція може призвести до кишкової інфекції.

Але це не означає, що вам категорично не можна включати в раціон ці страви. Варто всього-на-всього мінімізувати їх споживання, замінюючи на більш корисні варіанти, наприклад, курячий або овочевий супи.