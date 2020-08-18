Тільки не вранці: коли краще не їсти банани

Дієтологи розповіли, чому не можна їсти банани на голодний шлунок.

Сніданок - це один з найважливіших прийомів їжі, тому він повинен бути корисним і правильно збалансованим. Багато хто помилково вважає, що для отримання ранкового заряду бадьорості і енергії досить з'їсти який-небудь свіжий фрукт, зокрема банан. Але дієтологи стверджують зворотнє.

Банани, безумовно, містять в собі багато вітамінів, мікроелементів і корисних речовин, які необхідні нашому організму. Але з'їдати цей фрукт на голодний шлунок не варто. В першу чергу, до складу банана входить велика кількість цукру, а значить він різко підвищує в крові рівень цукру, що не дуже добре для здоров'я. Особливо, не можна їсти цей фрукт натщесерце людям, що страждають на цукровий діабет.

Крім того, банан дарує помилкове відчуття насичення, адже цукор швидко переробляється. Після поїдання фрукта ви відчуєте прилив сил, але ефект буде не тривалим. Ви дуже швидко зголодніли і знову будете шукати який-небудь перекус.

Дієтологи рекомендують вживати вранці банан в поєднанні з іншими продуктами, тоді він буде приносити організму користь. Найкраще додавати фрукти в вівсяну або гречану кашу, а також в сир.