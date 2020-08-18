Незамінний помічник: чорнослив допомагає схуднути

Чорнослив є незамінним помічником під час проведення дієт.

Чорнослив дуже сприятливо впливає на травний тракт людини. Чорнослив діє як хороший продукт для насичення, завдяки якому ви з'їсте меншу кількість їжі.

Якщо під час дієти або розвантажувального дня вас переслідує відчуття голоду і ви готові зірватися, то дозвольте собі 2 штучки м'ясистого чорносливу як перекус.

У 100 грамах цього сухофрукти міститься всього лише 260 кілокалорій. Так що, дієту ви не порушите, а ось від нервового зриву себе вбережете.

Вчені довели, що чорнослив є відмінним антидепресантом. Так ось, цей чорний сухофрукт вбереже вас від стресів, депресії і поганого настрою.

Користь чорносливу для травлення оцінять люди, які страждають запорами. Чорнослив допомагає роботі печінки і знижує рівень холестерину в крові. Це хороше джерело клітковини, яка допомагає запобігти набору ваги і довго відчувати насичення після прийому їжі.

Виявляється, чорнослив краще за інших сухофруктів регулює обмін речовин, тому його рекомендують у багатьох дієтах. Також чорнослив покращує стан шкіри і надає їй здоровий колір. Це дуже важливо, оскільки сидячи на дієті, вам може не вистачати вітамінів для вашої шкіри. Будьте обережні з проносним ефектом чорносливу, якщо ваша травна система схильна до розладів. Питний режим, як і у всіх інших дієтах - не менше 1,5-2 літрів чистої води в день.

Чорнослив визнаний лікувальною ягодою, і його рекомендують не тільки для прикраси різних блюд, але і для повноцінного вживання в їжу для лікування або запобігання деяких хвороб, використовуючи його корисні властивості чорносливу для позбавлення від зайвої ваги, а також для загального підтримки здоров'я організму. Чорнослив включає в себе вітаміни, корисні властивості які так необхідні для підтримки деяких функцій організму, а так само мінерали, які беруть участь у всіх хімічних процесах організму людини. Як і у свіжій сливі, в чорносливі досить багато цукру, це і фруктоза, і сахароза і глюкоза.

Чорнослив багатий органічними кислотами, такими як лимонна, щавлева та інші. Вітаміни - нікотинова кислота, аскорбінова кислота, рибофлавін, каротин, тіамін, РР. Так само, корисні властивості чорносливу, обгрунтовані наявністю дубильних, пектинових і азотистих речовин і, звичайно ж, клітковиною. Природно, ягоди чорнослив багатий і мінеральними речовинами - калієм, натрієм, магнієм, кальцієм, фосфором. Чорнослив містить ще й дуже багато заліза.

Так як чорнослив є висококалорійним продуктом, його корисні властивості заряджають організм людини енергією, а при необхідності, надають додаткові сили. Всі ці цінні якості говорять про те, що чорнослив, корисні властивості якого практично повністю зберігаються, також корисний і необхідний людині, як і свіжі фрукти і ягоди.

Крім своїх лікувальних і корисних властивостей, чорнослив є ще й хорошим антибактеріальним засобом і, нарівні з медичними препаратами, також ефективно уповільнює зростання і навіть вбиває шкідливі бактерії, що знаходяться в порожнині рота людини. На ранніх стадіях захворювань серця і судин, корисні властивості чорносливу, здатні нормалізувати тиск в організмі і зміцнити стінки судин і капілярів. Прекрасно позбавляє від закрепів настій з ягід чорносливу, так як його корисні властивості сприяють нормальній роботі травлення в організмі людини.

Можна довго перераховувати хвороби, в боротьбі з якими може допомогти чорнослив. Так, при захворюванні нирок і печінки, ревматизмі, атеросклерозі, чорнослив буде вельми корисний. А внаслідок того, що в ягодах чорносливу знаходиться досить висока концентрація каротину, його корисні властивості сприяють поліпшенню зору людини.

Користь і шкода чорносливу багато в чому залежать від способу його приготування, обробки. Щоденне вживання чорносливу запобігає появі карієсу. Корисні властивості чорносливу, люблять використовувати в народній медицині, так як, володіючи хорошими косметичними якостями, елементи чорносливу здатні покращувати стан і зовнішній вигляд шкіри. А, так як чорнослив руйнує вільні радикали, які надають згубний вплив на організм, крім догляду за шкірою, його корисні властивості роблять ще і омолоджуючу дію. Завдяки своїй енергетичній цінності корисні властивості чорносливу, підвищують працездатність і відмінно тонізують організм людини.

Завдяки тому, що ягода зберігає абсолютно всі корисні властивості, які містяться в свіжих плодах, чорнослив визнаний одним з найбільш корисних сухофруктів в світі. Корисні властивості чорносливу відмінно виводять шлаки з організму, покращують і прискорюють його обмін речовин. У процесі схуднення багатство вітамінів і мінеральних речовин, що містяться в ягодах чорносливу, чудово і, найголовніше, дуже швидко заповнять в організмі недолік цих елементів. Завдяки приємному солодкому смаку, чорнослив допоможе легше перенести відсутність солодкого і не забути цей чудовий присмак.

Крім того, чорнослив здатний повністю замінити деякі страви. Для цього досить вживати його в розмоченому вигляді, по кілька ягід кожні 48 - 72 хвилини. Цікавий факт - якщо з'їсти пару ягід чорносливу - апетит підвищиться і з'явиться бажання скуштувати ще що-небудь смачне. Однак вживання 5-ти й більше ягід чорносливу, сприяє притуплення почуття голоду і зменшення тяги до їжі.

Для кращої допомоги чорносливу при схудненні, дієтологи радять вживати його ягоди в поєднанні з овочами, наприклад, з відвареної буряком або тертої сирої морквою. При додаванні лимонного соку або кефіру в такий салат, в організмі відбувається більш легке і швидке засвоєння всіх корисних властивостей і речовин овочів і чорносливу. Багато людей знають, що їжа повинна бути не тільки смачною і поживною, але і корисною. У домашніх умовах, можна готувати різні вітамінні салати, просто перемішуючи нарізані ягоди чорносливу, тертий волоський горіх, і для приємного смаку додаючи мед.

Такі вітамінізовані заготовки, можна сміливо вживати в зимовий час для поповнення нестачі вітамінів в організмі, а також для кращої опірності різним хворобам.