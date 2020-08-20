Названі найкорисніші ягоди для здоров'я легенів

Органи дихальної системи потребують захисту, особливо на тлі ситуації з коронавірусною інфекцією. Експерти кажуть, що зміцнити легені і імунітет в цілому допомагають ягоди. Особливу увагу варто звернути на чорницю і виноград.

Експерти кажуть, що зміцнити легені і імунітет в цілому допомагають ягоди. Особливу увагу варто звернути на чорницю і виноград. Вчені провели експеримент, для участі в якому запросили близько 500 добровольців. Їм перевірили стан легенів і проаналізували харчові звички. Через 10 років учасників знову запросили на перевірку. Результати дослідження показали, що у людей, які часто вживали ягоди, органи дихальної системи були чистіші, міцні і здорові, ніж у інших.

Фахівці пояснюють, що у винограді і чорниці міститься велика кількість флавоноїдів - антиоксидантні речовини, які захищають легені від пошкоджень, які виникають в результаті запальних процесів в організмі. Ці ягоди зміцнюють тканини легенів, тому вони стають більш витривалими.

До слова, багато антиоксидантних речовини ще міститься в ягодах горобини і червоної смородини, тому їх варто включати періодично в свій раціон.