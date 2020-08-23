Потіють ноги: як прибрати неприємний запах

Генетична схильність, дисбаланс гормонів, стресові ситуації, прийом деяких ліків - можуть змусити ноги потіти, виділяти неприємний запах.
Незалежно від причини підвищеного потовиділення можна зменшити його наслідки.
Не потрібно носити щодня одну і ту ж пару взуття - вона повинна встигати повністю висохнути. У спеку підійде тільки взуття з відкритими пальцями.
Миття ніг між пальців - обов'язкова щоденна процедура. Сушити ноги теж потрібно ретельно, до повного висихання, і тільки потім взуватися.
Можна використовувати засоби від підвищеної пітливості. Видалити вологу з взуття, зберегти сухість ніг відмінно допомагають одноразові антибактеріальні устілки, спеціальні спортивні шкарпетки.
Надійно вбирає вологу тальк для ніг. Крім того, він містить речовини, що запобігають грибкові захворювання.
Якщо нічого з вище перерахованого не допомогло, після консультації з лікарем і обстеження, ймовірно, доведеться вдатися до ін'єкцій ботокса, іонотерапії, спеціальним антіперсперант, таблеткам.