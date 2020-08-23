Потіють ноги: як прибрати неприємний запах

Пітливість ніг і неприємний запах, що йде від них, доставляють людині багато труднощів у повсякденному житті. До проблеми важливо підходити комплексно.

Генетична схильність, дисбаланс гормонів, стресові ситуації, прийом деяких ліків - можуть змусити ноги потіти, виділяти неприємний запах.

Незалежно від причини підвищеного потовиділення можна зменшити його наслідки.

Не потрібно носити щодня одну і ту ж пару взуття - вона повинна встигати повністю висохнути. У спеку підійде тільки взуття з відкритими пальцями.

Миття ніг між пальців - обов'язкова щоденна процедура. Сушити ноги теж потрібно ретельно, до повного висихання, і тільки потім взуватися.

Можна використовувати засоби від підвищеної пітливості. Видалити вологу з взуття, зберегти сухість ніг відмінно допомагають одноразові антибактеріальні устілки, спеціальні спортивні шкарпетки.

Надійно вбирає вологу тальк для ніг. Крім того, він містить речовини, що запобігають грибкові захворювання.

Якщо нічого з вище перерахованого не допомогло, після консультації з лікарем і обстеження, ймовірно, доведеться вдатися до ін'єкцій ботокса, іонотерапії, спеціальним антіперсперант, таблеткам.