Скачать
Неділя, 23.08.2020
"Якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте": Лукашенко наказав закрити страйкуючі підприємства
"Якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте": Лукашенко наказав закрити страйкуючі підприємства
Привітав українців з Днем Незалежності: Ердоган поговорив із Зеленським
Привітав українців з Днем Незалежності: Ердоган поговорив із Зеленським
Потужний нокаут в бою Повєткін - Уайт (Відео)
Потужний нокаут в бою Повєткін - Уайт (Відео)
День прапора України 2020: привітання у віршах та картинках
День прапора України 2020: привітання у віршах та картинках

Потіють ноги: як прибрати неприємний запах

Потіють ноги: як прибрати неприємний запах
Оновлено 11:38 Сьогодні Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Пітливість ніг і неприємний запах, що йде від них, доставляють людині багато труднощів у повсякденному житті. До проблеми важливо підходити комплексно.

Генетична схильність, дисбаланс гормонів, стресові ситуації, прийом деяких ліків - можуть змусити ноги потіти, виділяти неприємний запах.

Незалежно від причини підвищеного потовиділення можна зменшити його наслідки.

Не потрібно носити щодня одну і ту ж пару взуття - вона повинна встигати повністю висохнути. У спеку підійде тільки взуття з відкритими пальцями.

Миття ніг між пальців - обов'язкова щоденна процедура. Сушити ноги теж потрібно ретельно, до повного висихання, і тільки потім взуватися.

Можна використовувати засоби від підвищеної пітливості. Видалити вологу з взуття, зберегти сухість ніг відмінно допомагають одноразові антибактеріальні устілки, спеціальні спортивні шкарпетки.

Надійно вбирає вологу тальк для ніг. Крім того, він містить речовини, що запобігають грибкові захворювання.

Личко сяятиме: як використовувати вазелін в косметичних цілях

Якщо нічого з вище перерахованого не допомогло, після консультації з лікарем і обстеження, ймовірно, доведеться вдатися до ін'єкцій ботокса, іонотерапії, спеціальним антіперсперант, таблеткам.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Запах, Ноги.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 До Дня державного прапора в Києві підняли найбільший прапор України (Відео)
02 Деоккупація Криму: Україна хоче отримати статус спостерігача в Тюркському союзі
03 "Якщо хтось не хоче працювати - не змушуйте": Лукашенко наказав закрити страйкуючі підприємства
04 Авіакатастрофа PS752: Іран готовий виплатити компенсації
05 В ЛАД назвали умову для повної нормалізації відносин між арабським світом та Ізраїлем
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Спека vs грози: прогноз погоди на День прапора
Спека vs грози: прогноз погоди на День прапора
Коронавірус: МОЗ оновив список країн &quot;зеленої&quot; і &quot;червоної&quot; зони
Коронавірус: МОЗ оновив список країн "зеленої" і "червоної" зони
Деоккупація Криму: Україна хоче отримати статус спостерігача в Тюркському союзі
Деоккупація Криму: Україна хоче отримати статус спостерігача в Тюркському союзі
23 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
23 серпня - яке сьогодні свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся