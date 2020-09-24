Коронавірус в Україні: як правильно носити захисну маску

Лікар-інфекціоніст розповів, чому так важливо носити захисну маску правильно, а не на підборідді, як робить це більшість українців.

У магазин і транспорт без маски не можна, але багато українців примудряються обходити правила і носять маску формально - на підборідді. Як правильно захищати органи дихання - запитуємо у експерта.

Офіційно в Україні заборонено заходити без масок в громадський транспорт і торгові центри. За таке правопорушення навіть загрожує штраф, але не всіх це зупиняє. Часто можна побачити людей у приспущеною масці, коли формально вона є, але носять її неправильно, просто спустивши з носа.

Чому так відбувається, розповідають самі українці:

"Тому що я не вірю в цей коронавірус, він вже всім набрид", "Я вже перехворіла", "Тому що мені так зручно", "Просто впала маска".

Інфекціоніст пояснює: обдурити вірус, виставивши ніс з маски, - не вдасться.

Втрачається будь сенс маски. Який сенс в такому захисті? Маска - певний бар'єр, який на сьогодні просто необхідний. Найгірше, що людина не тільки ризикує сам, але і наражає на небезпеку інших. Постійно присутній носове дихання, яке справно виділяє аерозоль з вмістом вірусу, так само ми носом втягуємо це повітря, який абсолютно ніяк не фільтрується.

По інтернету навіть гуляє мем, де порівнюють спущену з носа маску з неправильним носінням нижньої білизни.

Жартівники доводять, що маска на підборідді - фікція захисту від вірусу. Тим часом в Бразилії навіть створили соціальну рекламу, щоб нагадати, як правильно носити маску.