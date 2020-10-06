Чи варто жити в парі тільки заради дітей і як при цьому бути щасливим? Поради відомого психолога

Стреси, побут і сварки з часом руйнують навіть найміцші відносини. Відсоток розлучень в Україні зашкалює - тільки офіційно розлучаються 4 з 5 пар. Пандемія коронавірусу і жорсткий карантин стали додатковими факторами, які, за словами фахівців, приведуть до нової хвилі розпаду сімей по всьому світу.

Як зберегти сім'ю і що робити, якщо пара живе тільки заради дітей? З цим питанням "Телеграф" звернувся до іменитого психолога Романа Мельниченка.

"Легкої відповіді на це питання немає, тому, що багато сімей живуть заради дітей, і для них це нормально. Вони домовляються, що ми живемо заради дітей, але у кожного з них - своє особисте життя. Як би суспільство їх не засуджувало - це нормально, якщо пару це влаштовує ", - говорить сімейний психолог.

"Якщо ж пара хоче бути ще й сексуальними партнерами - то це не правильно. Тут питання в рішенні самої пари. Як я вже сказав, для деяких це абсолютно нормально. Просто виховувати разом дітей, без сексуального підкріплення. Жити просто, як співмешканці. Важливий момент: якщо ви хороший батько, то ви - залишаєтеся таким і після розлучення. Та ж історія і з матір'ю і нічого в цьому сенсі не змінюється, тому що батьківські функції ніяк не пов'язані зі статевими стосунками. Те, який я чоловік, не означає - того, який я батько. Відносини між партнерами безпосередньо не пов'язані з тим, як ми реалізуємо своє материнство або батьківство ", - підкреслив Роман Мельниченко.