Скачать
Неділя, 01.11.2020
Там бардак: Тука вказав на важливі моменти з рішенням КСУ і реєстром е-декларацій
Там бардак: Тука вказав на важливі моменти з рішенням КСУ і реєстром е-декларацій
У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)
Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)
Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу
Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу

Доведеться пережити три важких дні: прогноз магнітних бур на листопад 2020

Доведеться пережити три важких дні: прогноз магнітних бур на листопад 2020
11:00 Сьогодні Телеграф Фото: twitter.com

Магнітна буря - це роздратування геомагнітного поля Землі, яке триває від декількох годин до декількох днів. У такі дні метеочутливим люди можуть відчувати себе не дуже добре, а знаючи прогноз активності Сонця наперед, можна заздалегідь підготуватися від негативного впливу бурі на організм.

Останній місяць осені щадить українців на магнітні бурі - сильна буде тільки одна. А прийде вона 19-го листопада, і триватиме він буде три дні - пік прогнозують на 21 листопада. У цей період можливе погане самопочуття - головні болі, слабкість, нудоту, запаморочення.

Також, в ці дні може з'явитися апатія, дратівливість і пригніченість.

Несильні магнітні коливання очікуються 1, 7, 16, 23, 24, 25 листопада.

 

Магнітна буря насувається: українців попередили про небезпеку

Щоб уникнути впливу магнітних бур, "Телеграф" радить не навантажувати себе роботою, проводити менше часу на сонці, не переїдати, відмовитися від алкоголю, енергетиків і кави. Здорове харчування, повноцінний сон і дотримання питного режиму - "три кити", на яких тримається добре самопочуття під час магнітних бур.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Здоровья, Магнітні бурі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Доведеться пережити три важких дні: прогноз магнітних бур на листопад 2020
02 Австралію засипало неймовірно великим градом: очевидці показали фото
03 Лукашенко почав лякати протестувальників бронетехнікою з кулеметами (фото, відео)
04 Там бардак: Тука вказав на важливі моменти з рішенням КСУ і реєстром е-декларацій
05 Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаля
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок
В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок
Австралію засипало неймовірно великим градом: очевидці показали фото
Австралію засипало неймовірно великим градом: очевидці показали фото
Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаля
Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаля
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся