Доведеться пережити три важких дні: прогноз магнітних бур на листопад 2020

Магнітна буря - це роздратування геомагнітного поля Землі, яке триває від декількох годин до декількох днів. У такі дні метеочутливим люди можуть відчувати себе не дуже добре, а знаючи прогноз активності Сонця наперед, можна заздалегідь підготуватися від негативного впливу бурі на організм.

Останній місяць осені щадить українців на магнітні бурі - сильна буде тільки одна. А прийде вона 19-го листопада, і триватиме він буде три дні - пік прогнозують на 21 листопада. У цей період можливе погане самопочуття - головні болі, слабкість, нудоту, запаморочення.

Також, в ці дні може з'явитися апатія, дратівливість і пригніченість.

Несильні магнітні коливання очікуються 1, 7, 16, 23, 24, 25 листопада.

Щоб уникнути впливу магнітних бур, "Телеграф" радить не навантажувати себе роботою, проводити менше часу на сонці, не переїдати, відмовитися від алкоголю, енергетиків і кави. Здорове харчування, повноцінний сон і дотримання питного режиму - "три кити", на яких тримається добре самопочуття під час магнітних бур.