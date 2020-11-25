«Батькові ставало все гірше, але перші два ПЛР-тести COVID не показали»: історія водія "швидкої" із Запоріжжя

З кожним днем хворих коронавірус громадян стає все більше, а, отже, і все більше в «скарбничці» медиків симптомів і варіантів перебігу захворювання. Тому що кожен випадок особливий і визначити на ходу - COVID це чи ні - неможливо. Але, трапляється, що і ПЛР-тести (на підставі яких ведеться щоденна статистика), скажімо так, «помиляються», не виявляючи наявність в організмі коронавірусу SARS-CoV-2.

Фахівці пояснюють це тим, що якщо вірус не знаходять в пробі мокротиння, то він може перебувати в інших частинах організму. Ось тільки з деякими пацієнтами ця обставина може зіграти злий жарт. Як це вплинуло на лікування її батька, «Телеграфу» розповіла мешканка Запоріжжя Катерина Пчельникова.

- Моєму татові, Геннадію Васильовичу Касьянову, 61 рік, він працює на одній із запорізьких підстанцій «швидкої допомоги», хоча вже пенсіонер (за пільговим стажем), - розповідає Катерина. - Він водій, але якщо необхідно, то підключається до надання допомоги пацієнту. Правда, вирушаючи за черговому адресою, бригада не завжди знає, коронавірусний виклик чи ні. Часом у людей навіть не виникало підозри на зараження «короною». І бригада виїжджала як на звичайний випадок, а в результаті виявлялося, що у хворого COVID-19. Звичайно, медики працюють в захисних костюмах, карети «швидкої» в обов'язковому порядку проходять дезінфекцію, водіям видають маски і рукавички, а якщо потрібно, то і інший спецодяг, але все одно ризик інфікуватися дуже високий. Тому тато з самого початку пандемії строго дотримувався запобіжних заходів. Навесні і влітку випадків було ще мало.

Ближче до осені тато сам від нас відгородився, побоюючись занести вірус в сім'ю, заразити онуків - жив на дачі, намагався нікуди зайвий раз не виходити. З нами не контактував зовсім, тому що вже регулярно возив хворих, і їх було багато. До того ж, у них на підстанції по черзі почали хворіти і йти на самоізоляцію співробітники.

Серед симптомів - озноб, температура і відсутність смаку

За словами Катерини, в якийсь момент через брак водіїв на підстанції, батькові довелося виходити на роботу через добу, хоча звичайний графік - доба через троє.

- Але при цьому зарплата водія більш ніж скромна! І додаткові гроші за перевезення «ковідних» - за весь період, за півроку - їм виплатили всього один раз, і зовсім невелику суму, - вказує ще на одну проблему запоріжанка. - І ось, в жовтні це було, батько відпрацював зміну, а з ранку відчув себе погано, його морозило. Ще помітив, що у нього пропадає відчуття смаку. Я йому запропонувала понюхати, спробувати оцет. Повідомив: «Оцет чую, а все інше не чую». Температура - 38 градусів. І він навіть без тесту здогадався, що підхопив вірус. Довелося викликати «швидку». Батьки поїхали в лікарню, там здали тести, їм зробили рентген - у обох показало односторонню пневмонію. На наступний день татові стало гірше, температура піднялася до 39-ти. Викликали «швидку», колеги перевірили сатурацію - 92%, тобто, потрібна госпіталізація.

Варто сказати, що у мами ПЛР-тест відразу показав «коронавірус» і вона перенесла хворобу в легкій формі, перебуваючи вдома на ізоляції, а ось тато потрапив до лікарні, хоча його тест COVID ... не виявив.

І так як тест був негативним, його поклали до 4-ї міської лікарні, не призначену для ковідних пацієнтів. Отже, тут немає кисню, немає апаратів штучної вентиляції легенів - того, чим обладнані спеціалізовані медустанови. Думаю, що якщо сюди в тяжкому стані потрапить хворий на коронавірус, але без підтвердження захворювання, і за нього не буде кому потурбуватися, то він там і помре, йому допомогти не зможуть.

Другий тест Геннадію Касьянову зробили через кілька днів в цій же лікарні, де йому в відділенні пульмонології лікували запалення легенів. І він теж був негативним.

- Я сама ще консультувалася з лікарями і купувала татові ліки, - згадує Катерина. - У мого однокласника мама в ковідной лікарні працює, і я з нею радилася, повідомляла, як він себе почуває, і чим його лікують. Йому прописували цинк, вітамін С, якийсь антибіотик, препарат для розрідження крові. І ще застосовували оксигенатор для поліпшення кровообігу. Але тільки легше йому не ставало. У вихідний день я пізно ввечері розмовляла з приводу батька з черговим лікарем. Лікар каже: «Він важкий, купуйте антибіотик» - і я о 10 годині ночі мчу купувати ліки за 5 тисяч гривень. Дорого, звичайно, але допомогло збило татові температуру, яка тиждень трималася під 40. Як виявилося потім, у нього розвинувся цукровий діабет, про що він навіть не здогадувався. Але під час надходження до лікарні у тата мабуть, не взяли кров на аналіз і не виявили цього.

Пацієнти з низькою сатурацією - просто фіолетового кольору

Через тиждень у чоловіка сатурація почала падати до 80%, і його перевели в палату інтенсивної терапії.

- Проходить години 3, я телефоную татові і дізнаюся, що до нього за цей час так ніхто і не підходив, і нічого не підключили, йому ставало все гірше і гірше. І тоді від відчаю я зважилася зателефонувати в міський департамент охорони здоров'я. Там відреагували відразу і тата терміново перевезли в спеціалізовану 7-у лікарню, за що їм величезне спасибі. Правда, я, хвилюючись за батька, напевно, встигла посивіти. Тут відразу взяли необхідні аналізи, провели обстеження, і на цей раз тест, нарешті, підтвердив «корону». Приємно, що татові, як медпрацівникові, приділяють особливу увагу, і частина ліків, в тому числі і інсулін, надала сама лікарня. В 4-й все довелося купувати самим. Всього ж ми, витратили тисяч 20 на покупку ліків, адже тато знаходиться в лікарні з середини жовтня.

Йому робили днями знімок, запалення легенів ще залишається. Він і досі отримує кисень, благо тут перебоїв з ним немає. Ось тільки якщо тест не показує ковід, то тебе сюди не покладуть, - припускає Катерина. - І тоді у тебе буде зовсім інше лікування, інші лікарні не обладнані ні киснем, ні масками, по крайній мірі, в необхідній кількості. Тепер я знаю, що найкраще допомагає при коронавірусі киснева терапія. Так це у тата сатурація була 82-84%, але ж часом привозять запущених пацієнтів з сатурацією 47%. Як кажуть очевидці, вони просто фіолетового кольору!

Співрозмовниця помітила, що і зараз ще багато хто боїться розповідати, що перенесли коронавірус, тому що частина знайомих починає їх цуратися так, немов люди перенесли якесь ганебне захворювання. Вона сподівається, що кожна розповідь про те, яку небезпеку несе коронавірус, допоможе кого-небудь застерегти, переконати уважніше поставитися до свого здоров'я і самопочуття оточуючих.

- Знаєте, у нас же ще вчителька середнього сина з початку жовтня хворіє «короною», вже 4-й антибіотик змінюють в ході лікування. Але їй все одно погано, важко дихати, непритомніє. І у неї, і у нашого тата однакове відчуття: «як ніби тебе переїхав трактор» ... Уявіть, що відчуває тато, у якого місяць тому від «корони» помер друг і однокласник, дуже хороша людина.

Автор: Ірина Левченко

Фото зі сторінки Катерини Пчельникової