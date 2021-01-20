В МОЗ пояснили, які послуги є безкоштовними для пацієнтів з коронавірусом

Поширення коронавірусу серед українців змусило замислитись пацієнтів про безкоштовні медичні послуги. Адже виявити небезпечну хворобу коштує чимало. Не кожен середньостатистичний українець може дозволити собі діагностику і лікування Covid-19. Тож, у МОЗ оприлюднили ряд безкоштовних медпослуг, які можуть отримати пацієнти з підозрою на недугу.

До безкоштовних послуг віднесли:

Первинну і амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу;

Безкоштовне тестування на коронавірус;

Консультація у сімейного лікаря по лікуванню легкої форми захворювання COVID-19;

Екстрена медична допомога в критичних випадках;

Лабораторне та інструментальне дослідження;

Медична допомога відповідно до галузевих стандартів;

Киснева підтримка, інтенсивна або медикаментозна терапія і знеболювання при необхідності тощо;

Ліки для лікування коронавірусу також повинні надаватися безкоштовно.

Як раніше повідомляв "Телеграф, українська влада не змогла домовитись про поставки дієвої вакцини від коронавірусу. Детальніше про ситуацію тут.