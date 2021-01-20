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В МОЗ пояснили, які послуги є безкоштовними для пацієнтів з коронавірусом

В МОЗ пояснили, які послуги є безкоштовними для пацієнтів з коронавірусом
00:35 Сьогодні Телеграф

Поширення коронавірусу серед українців змусило замислитись пацієнтів про безкоштовні медичні послуги. Адже виявити небезпечну хворобу коштує чимало. Не кожен середньостатистичний українець може дозволити собі діагностику і лікування Covid-19. Тож, у МОЗ оприлюднили ряд безкоштовних медпослуг, які можуть отримати пацієнти з підозрою на недугу.

До безкоштовних послуг віднесли:

  • Первинну і амбулаторно-поліклінічну медичну допомогу;
  • Безкоштовне тестування на коронавірус;
  • Консультація у сімейного лікаря по лікуванню легкої форми захворювання COVID-19;
  • Екстрена медична допомога в критичних випадках;
  • Лабораторне та інструментальне дослідження;
  • Медична допомога відповідно до галузевих стандартів;
  • Киснева підтримка, інтенсивна або медикаментозна терапія і знеболювання при необхідності тощо;
  • Ліки для лікування коронавірусу також повинні надаватися безкоштовно.

Як раніше повідомляв "Телеграф, українська влада не змогла домовитись про поставки дієвої вакцини від коронавірусу. Детальніше про ситуацію тут.

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Інна Хмільовська
Автор: Інна Хмільовська
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МОЗ, Пацієнти, Коронавірус, Covid-19.
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