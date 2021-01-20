В МОЗ пояснили, які послуги є безкоштовними для пацієнтів з коронавірусом

Поширення коронавірусу серед українців змусило замислитись пацієнтів про безкоштовні медичні послуги. Адже виявити небезпечну хворобу коштує чимало. Не кожен середньостатистичний українець може дозволити собі діагностику і лікування Covid-19. Тож, у МОЗ оприлюднили ряд безкоштовних медпослуг, які можуть отримати пацієнти з підозрою на недугу.
До безкоштовних послуг віднесли:
Як раніше повідомляв "Телеграф, українська влада не змогла домовитись про поставки дієвої вакцини від коронавірусу. Детальніше про ситуацію тут.