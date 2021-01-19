Російські прикордонники п'ять годин знущалися над схудлим американцем

Американський турист пройшов сім кіл пекла після прибуття в Росію. Схудлий чоловік викликав недовіру у співробітників аеропорту і опинився на багатогодинному допиті. Свою подорож до Росії він описав однією фразою «найстрашніший день у моєму житті». Подробиці історії американець опублікував на платформі Reddit.

За словами американця, раніше він важив 140 кілограмів, але за вісім місяців зміг скинути 60 зайвих кілограмів і вирішив відзначити свій успіх поїздкою в Москву. У найкоротші терміни чоловік оформив візу і прилетів в РФ, проте не зміг пройти паспортний контроль.

"Співробітник подивився на мою фотографію, подивився на мене. "Куди ви прямуєте? Як надовго плануєте тут знаходитися? Чому ви намагаєтеся нелегально в'їхати в Росію за підробленим паспортом?" - описав ситуацію американець і припустив, що, ймовірно, його зовнішність змінилась через схуднення і він не був схожий на самого себе на старому знімку.

Іноземця допитували п'ять годин і навіть нібито збиралися депортувати назад, але турист показав всі свої документи, які були при ньому, і продемонстрував вміст своїх валіз. Чоловік показав свої фото в Facebook п'ятирічної давності, які були зроблені в ході програми по зниженню ваги.

"Також зателефонував мій лікар і особистий тренер. Тільки тоді вони мені повірили і відпустили", - зізнався американець.

Як раніше повідомляв "Телеграф", прикордонники не пустили в Україну росіянку, яка раділа Кримському мосту.