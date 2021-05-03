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Понеділок, 03.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Новий удар коронавірусу: мільйони українців страждають через проблеми з психікою

Новий удар коронавірусу: мільйони українців страждають через проблеми з психікою
Оновлено 16:49 Сьогодні Телеграф

В Україні визнали, що внаслідок коронавірусу в нашій державі стався сплеск проблем з психічним здоров'ям українців.

Про це в інтерв'ю "Громадському" заявив глава офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт.

За словами представника ВООЗ в нашій країні, проблеми психічного здоров'я на тлі COVID-19 є актуальними не тільки в Україні, а й в усьому світі.

"Ми бачимо, що в Україні 8 млн осіб потребують різної підтримки в питаннях психічного здоров'я. За часів COVID-19, ця проблема ще більше загострилася. У всіх країнах, уражених вірусом, проблеми з психічним здоров'ям тільки ростуть. Тому ми розуміємо, що в найближчі 5-10 років потрібно набагато більше підтримувати сім'ї та людей", - заявив Хабіхт.

За його словами, в окремих випадках коронавірус сильно б'є по психіці, і дані наслідки вченим ще належить вивчити більш ретельно.

Раніше ми повідомляли, що штам "індійського" коронавірусу підтвердився у польського дипломата, якого напередодні евакуювали з Індії.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Психика, ВООЗ, Коронавірус.
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