Вакцинація через додаток "Дія": українців будуть прищеплювати в певні дні

Сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов відрапортував президенту України Володимиру Зеленському про те, що пандемія коронавірусу в нашій країні пішла на спад і українці щосили записуються на вакцинацію через додаток "Дія".

Як повідомили на сайті президента, на щеплення онлайн записалися вже 532 тисяч осіб. Вакцинувати їх будуть строго в певні дні - у вихідні.

Також, за словами Степанова, зараз триває робота по імплементації "ковідніх паспортів". У міністерстві вирішили дочекатися європейських зразків, відповідно до яких приведуть в лад і власні документи.

Нагадаємо, глава українського міністерства охорони здоров'я Максим Степанов вирішив попередити співгромадян про симптоми індійського штаму коронавірусу. Цей різновид ковіда, як відомо, є більш агресивним, ніж інші відомі на даний час.